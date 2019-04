Bragantino bate Brasil-RS em Pelotas e estreia com vitória na Série B

A parceria do Red Bull Brasil com o Bragantino começou com o pé direito na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time paulista estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, fora de casa, no estádio Bento Freitas.

O jogo deixa a equipe de Antônio Carlos Zago com a confiança elevada para conquistar o objetivo de subir para a primeira divisão nesta temporada, para receber investimento pesado a partir de 2020, quando o clube vai passar a se chamar Red Bull Bragantino.

O duelo começou movimentado, com as duas equipes com propostas ofensivas e chegando com frequência à área adversária. E foi o Bragantino que saiu na frente. Aos 37 minutos, o time paulista fez bela tabela pela esquerda, Osman invadiu a área e tocou para Bruno Tubarão, que vinha de trás e tocou de primeira para as redes, marcando o primeiro gol da Série B em 2019.

Na segunda etapa, o Brasil buscou o empate e chegou a assustar o goleiro Júlio César em chute de Bruno Paulo, mas o camisa 1 mostrou segurança para evitar o gol dos mandantes.

Bem postado na defesa, o Bragantino segurou o resultado demonstrando o bom futebol que levou a equipe, ainda como Red Bull Brasil, a conquistar a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista e depois o título do Troféu do Interior.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, pela segunda rodada da Série B. Em 6 de maio, o Bragantino recebe o Sport no estádio Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 0 X 1 BRAGANTINO

BRASIL DE PELOTAS - Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Bruno Aguiar, Leandro Camilo e Bruno Santos (Ednei, depos Marcinho); Leandro Leite, Washington (Diogo Oliveira) e Murilo Rangel; Bruno Paulo, Juba e Branquinho. Técnico: Rogério Zimmermann.

BRAGANTINO - Júlio César; Pedro Naressi (Wesley), Anderson Marques, Ligger e Rafael Carioca; Barreto, Uillian Correia e Bruno Tubarão; Ytalo (Rayne), Osman e Roberson (Matheus Peixoto). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOL - Bruno Tubarão, aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Washington (Brasil de Pelotas); Júlio César e Pedro Naressi (Bragantino).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).