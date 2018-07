Bragantino bate Brasília por 2 a 0 e descarta volta na 1ª fase

Após a eliminação precoce para quem era favorito ao título do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual -, o Bragantino voltou a campo nesta terça-feira e se reabilitou batendo o Brasília, no estádio Bezerrão, no Gama (DF), por 2 a 0, pela partida de ida da primeira fase da Copa do Brasil. Com a vitória, o time paulista eliminou o jogo de volta e garantiu classificação antecipada.

Como venceu por dois gols de diferença, o time paulista já está na próxima fase e aguarda o vencedor do confronto entre Operário-MT e Avaí, que começam a se enfrentar nesta quinta-feira na Arena Pantanal, em Cuiabá. Os gols saíram no segundo tempo com Alemão, de pênalti, aos oito, e Erick, aos 34 minutos.

A Copa do Brasil é a única competição do time de Bragança Paulista (SP) até o início da Série B do Campeonato Brasileiro, na segunda semana de maio, já que o clube disputava a Série A2, mas foi eliminado pelo Batatais nos pênaltis, nas quartas de final, na última sexta-feira, e não conseguiu retornar à elite do futebol de São Paulo.

O Bragantino se junta outros 14 times na segunda fase: Botafogo-PB, CRB, Vitória da Conquista-BA, Santa Cruz, Londrina, Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense, Bahia, Ferroviária-SP, Fluminense, Ypiranga-RS, Figueirense e Ponte Preta.

Confira os jogos desta semana pela 1ª fase da Copa do Brasil:

Terça-feira

Brasília-DF 0 x 2 Bragantino-SP

Quarta-feira

19h30

Red Bull Brasil-SP x América-MG

Sampaio Corrêa-MA x Inter de Lages-SC (ida 2 x 1)

20h30

ABC-RN x Goianésia-GO (ida 1 x 1)

21h30

Galvez-AC x Rio Branco-AC

Comercial-MS x Joinville-SC

Dom Bosco-MT x Nacional-AM

21h45

Campinense-PB x Cruzeiro-MG

Flamengo-RJ x Confiança-SE (ida 0 x 1)

Quinta-feira

19h15

Operário-MT x Avaí-SC

Paraná-PR x Estanciano-SE (ida 1 x 1)

21h30

Santos-AP x Santos-SP