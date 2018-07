Bragantino bate Mirassol e se aproxima da classificação

MIRASSOL - Com um gol no último minuto, o Bragantino venceu o Mirassol, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, no Estádio José de Campos Maia, em Mirassol, pela 16.ª rodada, e se aproximou da classificação à próxima fase do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o time de Bragança Paulista manteve a oitava posição, mas subiu aos 26 pontos, abrindo folga na zona de classificação. O Mirassol, por sua vez, aumentou o jejum de vitória para cinco jogos e caiu para o 14.º lugar, com 18 pontos.

O primeiro tempo foi muito movimentado. Mais perigoso, o Bragantino criou boas chances de gol, principalmente, com o meia Fernando Gabriel, que obrigou Fernando Leal a fazer grande defesa em chute de fora da área.

Aos 17 minutos, no entanto, os visitantes conseguiram abrir o placar. Romarinho foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Luis Henrique, que teve apenas o trabalho de escorar para o fundo do gol. Mesma na frente do placar, o Bragantino seguiu em cima do adversário e ampliou aos 24 minutos com Giancarlo. Ele recebeu de Fernando Gabriel e tocou por cobertura. O Mirassol acordou no final da primeira etapa e diminui aos 40 minutos, em chute de fora da área de Gilsinho.

A segunda etapa começou fria, mas esquentou no final. Com mais posse de bola e rondando a área do goleiro Rafael Santos, o Mirassol empatou aos 35 minutos, em finalização de Xuxa. Em contra-ataque, no entanto, o Bragantino conseguiu confirmar a vitória. Aos 45 minutos, após troca de passes em alta velocidade, Patrick, que havia acabado de entrar, tocou para o gol.

O Bragantino tem pela frente na próxima rodada o São Caetano, no próximo domingo, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Um dia antes, o Mirassol encara o Palmeiras, às 18h30, no Estádio do Pacaembu.

MIRASSOL 2 x 3 BRAGANTINO

MIRASSOL - Fernando Leal; Samuel, Dezinho, Matheus Ferraz e Willian Simões; Sérgio Manoel, Acleisson (Victor Palito), Gilsinho (Malaquias) e Xuxa; Preto e Henrique Dias (Borebi). Técnico - Ivan Baitello.

BRAGANTINO - Rafael Santos; Junior Lopes, Luis Henrique e André Astorga; Victor Ferraz, Eder (Patrick), Cambará, Fernando Gabriel e Paulo Roberto (Diego Paulista); Romarinho e Giancarlo. Técnico - Marcelo Veiga.

GOLS - Luis Henrique, aos 18, Giancarlo, aos 24, e Borebi, aos 40 minutos do primeiro tempo. Xuxa, aos 35, e Patrick, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Aurélio Santanna Martins.

CARTÃO AMARELO - Fernando Gabriel, Victor Ferraz, Éder, Gilsinho, Luis Henrique.

RENDA - R$ 8.016,00.

PÚBLICO - 1.059 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.