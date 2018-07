Bragantino bate Mogi Mirim por 2 a 0 e fatura primeira vitória em casa

BRAGANÇA PAULISTA - Em sua terceira tentativa, o Bragantino enfim venceu diante de sua torcida neste Campeonato Paulista. Neste sábado à noite, debaixo de chuva, bateu o Mogi Mirim por 2 a 0, pela sétima rodada. Antes de vencer o Mogi, o Bragantino tinha perdido em casa para o Palmeiras, por 2 a 1, e empatado com a Portuguesa, por 1 a 1.

Com o resultado, o time de Bragança, agora soma 11 pontos, em sétimo lugar, na frente do próprio Mogi, com 10 pontos, em oitavo, fechando a zona de classificação.

Desde os primeiros segundos de jogo já ficou claro o cenário em campo. O Mogi Mirim se preocupava em se defender, diante de um Bragantino agressivo, sempre em busca do gol. As chances foram saindo minuto a minuto, mas rapidamente o goleiro Anderson se transformou no melhor jogador em campo, com grandes defesas.

Muito recuado, o Mogi ficou sem opção ofensiva. Nos últimos minutos ainda perdeu o experiente volante Baraka, com uma lesão muscular. O time, porém, deu sinais de que voltaria mais avançado no início da segunda etapa.

Mas o Bragantino acabou com a empolgação do visitante ao abrir o placar logo aos dois minutos em um contra-ataque. Giancarlo lançou em diagonal Léo Jaime. O baixinho trocou de pé e deslocou o goleiro Anderson.

Sem dar chance para o Mogi reagir, o time da casa marcou o segundo aos 9. Noutro contra-ataque. Após triangulação no ataque, a bola sobrou rasteira para Giancarlo, que deu um leve toque para surpreender o goleiro Anderson.

O Mogi ainda tentou reagir, mas não mostrou força ofensiva, apesar das mudanças feitas pelo técnico Guto Ferreira. O Bragantino ainda teve mais chances para ampliar, mas estava satisfeito com a vitória.

Pela oitava rodada, o Mogi Mirim vai atuar de novo fora de casa, na sexta-feira. Desta vez diante do Botafogo, que vai estrear o técnico Vágner Benazzi. No sábado, em Lins, o Bragantino enfrenta o Linense.

BRAGANTINO 2 X 0 MOGI MIRIM

BRAGANTINO - Rafael Santos; Júnior Lopes (Cambará), André Astorga e Luis Henrique; Victor Ferraz, Éder, Serginho, Fernando Gabriel (Diego Paulista) e Léo Jaime; Romarinho e Giancarlo (Bruno). Técnico: Marcelo Veiga.

MOGI MIRIM - Anderson; Mateus Silva (Vitinho), Tiago Alves, Lucas Fonseca e João Paulo; Baraka (Romário), Val, Renê Junior e Felipe (Marcelo Macedo); Leandro e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

Gols - Léo Jaime, aos 2, e Giancarlo, aos nove minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Felipe, Luis Henrique, Júnior Lopes e Éder.

Árbitro - Paulo César de Oliveira.

Renda - R$ 34.757,94.

Público - 2.278 pagantes.

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.