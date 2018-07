Bragantino bate São Caetano na reestreia do técnico Marcelo Veiga

SÃO CAETANO DO SUL - Na reestreia de Marcelo Veiga, o Bragantino venceu o São Caetano por 1 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Anacleto Campanella, na abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Contratado no dia anterior, para substituir o demitido Vágner Benazzi, o treinador começou bem o trabalho no clube onde já esteve entre 2007 e 2012.

A vitória fora de casa levou o Bragantino aos 33 pontos, afastando a ameaça de queda para a Série C. Já o São Caetano se afundou ainda mais na zona de rebaixamento, ainda com os mesmos 23 pontos.

Empolgado com a volta de Marcelo Veiga, o Bragantino começou o primeiro tempo atacando. Curiosamente, o treinador chegou a trabalhar no próprio São Caetano nas rodadas iniciais da Série B - foi seu último clube, já que estava desempregado quando recebeu o convite para voltar para Bragança Paulista.

Mesmo assim, o São Caetano ainda teve uma boa chance nos pés de Jael, que foi lançado livre pelo lado direito da grande área, mas pegou mal na bola e chutou por cima. Nos minutos finais, Geovane perdeu a cabeça ao revidar uma falta cometida por Geandro e foi expulso, deixando o time da casa com um jogador a menos.

Com essa vantagem, o Bragantino logo marcou seu gol no segundo tempo. Aos cinco minutos, a defesa bateu cabeça e não aliviou a bola que ficou para Lincom. Ele dominou e girou de perna esquerda para as redes, fazendo 1 a 0. Depois disso, o São Caetano não teve forças para reagir.

Na próxima sexta-feira, pela 25ª rodada da Série B, o São Caetano recebe o Oeste. E no dia seguinte, o Bragantino também joga em casa, diante do Sport.

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 0 X 1 BRAGANTINO

SÃO CAETANO - Luiz (Rafael Santos); Samuel Santos, Douglas Grolli, Luiz Eduardo e Fernandinho; Dudu (Éder), Leandro Carvalho e Danilo Bueno; Pedro Carmona (Marcelo Soares); Giancarlo e Geovane. Técnico - Sérgio Guedes.

BRAGANTINO - Leandro Santos; Robertinho, Raphael Andrade e Yago; Diego Macedo, Serginho (Francesco), Preto, Magno Cruz e Geandro (Léo Aro); Dudu (Tiaguinho) e Lincom. Técnico - Marcelo Veiga.

GOL - Lincom, aos cinco minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima (SP).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Carvalho (São Caetano); Geandro e Lincom (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Geovane (São Caetano).

RENDA - R$ 2.745,00.

PÚBLICO - 400 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).