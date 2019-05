Bragantino bate Vitória no Barradão e assume liderança da Série B

O Bragantino segue fazendo um grande início de Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa sexta-feira, a equipe paulista bateu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, em Salvador, e atingiu liderança da competição.

Com 13 pontos, o Bragantino ultrapassou o Botafogo-SP, que tem 12 pontos, mas ainda entra em campo no sábado, contra o Criciúma, em Ribeirão Preto. O Vitória, com quatro pontos, está na outra ponta da tabela, ocupando a 19.ª e penúltima colocação, acima apenas do América-MG, lanterna com um ponto. Essa será a terceira rodada seguida que o time baiano permanece na zona do rebaixamento.

Mesmo jogando fora de casa, o Bragantino começou pressionando e obrigou o goleiro Ronaldo a praticar duas lindas defesas nos minutos iniciais. Primeiro em chute de Claudinho, dentro da área, e depois em cabeceio de Barreto. A pressão seguiu até os nove minutos, quando Edimar invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado para abrir o placar para o time paulista.

Melhor no jogo, o Bragantino seguiu mais presente no campo de ataque e ampliou ainda na primeira etapa, aos 27 minutos. O experiente Thiago Ribeiro recebeu na entrada da área, cortou um marcador e acertou um lindo chute no ângulo.

Na segunda etapa, o Vitória cresceu de rendimento, especialmente após a entrada de Neto Baiano. Mesmo assim, a primeira finalização em gol do time da casa só saiu aos 36 minutos da etapa final, quando o chute do centroavante que saiu do banco foi defendido por Júlio César.

Mais organizado, o Bragantino controlou bem a vantagem e administrou a posse de bola até o apito final, garantindo importante vitória fora de casa para seguir firme na briga pelo acesso.

O Bragantino volta a campo na próxima terça-feira, quando receberá o São Bento, no estádio Nabi Abi Chedid, em partida que abre a sétima rodada da Série B. No dia 8 de junho, o Vitória enfrentará o Sport na Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 2 BRAGANTINO

VITÓRIA - Ronaldo; Dudu Vieira, Zé Ivaldo, Everton Sena e Capa; Léo Gomes (Ruy), Marciel e Gabriel Bispo; Nickson (Ítalo), Anselmo Ramon (Neto Baiano) e Ruan Potó. Técnico: Osmar Loss.

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto (Pio), Uillian Correia e Ytalo; Claudinho, Thiago Ribeiro (Roberson) e Wesley (Bruno Tubarão). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Edimar, aos 9, e Thiago Ribeiro, aos 27 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Neto Baiano (Vitória); Júlio César, Aderlan, Barreto e Uilian Correia (Bragantino).

RENDA - R$ 66.633,00.

PÚBLICO - 6.154 torcedores.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).