Bragantino busca empate no lance final e mantém folga na ponta da Série B

No grande jogo da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o líder Bragantino foi buscar o empate por 1 a 1 com o segundo colocado Atlético-GO no último lance, na noite desta sexta-feira, em Goiânia. Reginaldo abriu o placar para o time da casa e o Roberson, aos 48 do segundo tempo, deixou tudo igual.

Com o resultado, o time de Bragança Paulista segue com quatro pontos de vantagem na liderança, com 42 pontos. O Atlético tem com 38 na vice-liderança, seguido por Sport, com 35, e Coritiba, com 34, que completam o G4 e ainda jogam nesta rodada.

O jogo realizado no estádio Antônio Accioly começou equilibrado e o Bragantino até chegou a assustar em chute de fora da área de Morato, mas foi o Atlético que saiu na frente, aos 20 minutos. Mike tocou para Reginaldo, que invadiu a área e bateu cruzado de forma indefensável para o goleiro Júlio César.

Os visitantes tentaram responder ainda na primeira etapa, mas o time da casa estava bem postado e era mais perigoso nos contragolpes. Aos 36 minutos, o atacante Pedro Raul aproveitou escanteio cobrado da esquerda e cabeceou na trave.

Na segunda etapa, o Bragantino cresceu e passou a dominar a partida com posse de bola, mas ainda sem conseguir finalizar com perigo contra o gol de Maurício Kozlinski.

A derrota já parecia certa até que, no último lance da partida, Roberson recebeu cruzamento da direita e se esticou todo para completar para as redes e garantir o empate.

O Atlético volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Criciúma, no Heriberto Hulse, pela 23ª rodada da Série B. No dia 21 de setembro, um sábado, o Bragantino recebe o Londrina no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 1 BRAGANTINO

ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas; Moacir (Pedro Bambu), André Castro e Jorginho (Nathan); Reginaldo, Mike e Pedro Raul (André Luis). Técnico: Wagner Lopes.

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto (Vitinho), Uilian Correia, Pio (Robinho) e Bruno Tubarão; Morato e Matheus Peixoto (Roberson). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Reginaldo, aos 20 minutos do primeiro tempo, e Roberson, aos 48 do segundo.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS - Nicolas e Mikle (Atlético-GO); Aderlan, Ligger e Barreto (Bragantino).

RENDA - R$ 110.715,00.

PÚBLICO - 6.170 pagantes.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).