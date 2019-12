Bragantino busca reforços em Corinthians, Palmeiras e São Paulo

O Bragantino promete incomodar os rivais na próxima temporada e para mostrar que não está para brincadeira, tem demonstrado muita força e agressividade no Mercado da Bola. A equipe de Bragança Paulista, mais forte após a parceria com o Red Bull, foi buscar em alguns de seus principais concorrentes na Série A os reforços necessários para fazer bonito em 2020. O clube encaminha acerto com jogadores de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG e já tem reforços até do exterior.

Paralelamente a chegada de novos atletas, o Bragantino também se viu surpreendido com a possibilidade de perder seu treinador. Antonio Carlos Zago está de partida para o Kashima Antlers, mas a diretoria do Braga pede que seja pago os R$ 3 milhões de valor da multa contratual. O orçamento da equipe interiorana para a próxima temporada é de R$ 200 milhões. Confira os possíveis reforços do Bragantino para 2020. A tendência que é o clube vá atrás de outros nomes nos próximos dias.

Artur, atacante do Palmeiras

O Bragantino fez uma oferta ao Palmeiras no valor de R$ 25 milhões. Artur disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Bahia, emprestado. A diretoria alviverde ainda não respondeu se aceita a oferta, já que inicialmente o atleta estava nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Cleiton, goleiro do Atlético-MG

A proposta do clube paulista não agradou ao Atlético-MG nem ao jogador, que pretende renovar seu contrato com o clube mineiro, mas a equipe de Bragança Paulista pretende fazer uma nova oferta.

Walce, zagueiro do São Paulo

Uma das apostas da base tricolor, o zagueiro foi um dos primeiros alvos do clube para 2020. A proposta inicial é de R$ 27 milhões, com a ideia de utilizá-lo por um ano e meio e depois repassá-lo ao Red Bull alemão. O São Paulo considerou o valor baixo e as negociações continuam. O Massa Bruta, como é conhecido o Bragantino no Interior, sondou também o atacante Helinho, mas não chegou a formalizar uma proposta.

Matheus Jesus, volante do Corinthians

O Corinthians deve comprá-lo do Estoril, de Portugal, e emprestá-lo ao Bragantino com contrato válido até dezembro do ano que vem.

Thonny Anderson, meia do Grêmio

O Bragantino fez uma proposta que agradou ao Grêmio e ao jogador, que estava emprestado ao Athletico-PR. Os clubes estão fazendo os últimos ajustes antes de confirmar o acordo.

Alerrandro e Realpe, contratados

Os dois reforços já certos para o ano que vem são o atacante Alerrandro, que estava no Atlético-MG, e o zagueiro Leo Realpe, do Independiente Del Valle. Juntos, eles custaram R$ 17,6 milhões.