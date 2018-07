Bragantino cola na liderança e Mogi Mirim reage na Série A2 do Paulista

Com goleadas, Bragantino e Mogi Mirim se destacaram nos jogos deste domingo válidos pela quarta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Juventus e Penapolense também conquistaram vitórias importantes.

Na Arena Capivari, o Capivariano não foi páreo para o Bragantino e perdeu por 4 a 1. A vitória levou o time visitante aos dez pontos, na terceira colocação, apenas um ponto abaixo do líder Água Santa. Com três pontos, o Capivariano é o penúltimo colocado.

O Penapolense também visa a ponta da tabela. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Oeste no Tenente Carriço, o time de Penápolis chegou aos oito pontos, na quinta posição. O Oeste é o 12º colocado com cinco.

No Nicolau Alayon, em São Paulo, o Mogi Mirim conquistou a primeira vitória na competição e deixou a zona do rebaixamento com goleada por 4 a 1 sobre o Barretos. O Mogi tem agora três pontos, mesma pontuação do adversário deste domingo, que fica na zona da degola pelo saldo de gols (-5 para o Barretos e 1 para o Mogi).

O tradicional Juventus também venceu a primeira. A equipe paulistana recebeu o Votuporanguense na Rua Javari e venceu por 1 a 0, chegando aos quatro pontos. O time visitante, com três pontos e saldo -1 é o primeiro dentro do Z6.

A quarta rodada termina nesta segunda-feira com a partida entre São Caetano, segundo colocado, com dez pontos, e Velo Clube, nono, com nove. As equipes se enfrentam às 20 horas no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.