Bragantino confirma Toninho Cecílio como técnico para a Série B A direção do Bragantino confirmou Toninho Cecílio, campeão paulista da Série A2 com o Santo André, para substituir Léo Condé na direção do time para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. A sua apresentação deve ocorrer nesta quinta-feira, já pensando no duelo de sábado contra o Tupi, em Bragança Paulista.