Bragantino consegue reabilitação e quebra série invicta do Luverdense

Atuando em seu estádio, o Bragantino foi mais organizado e mais perigoso no primeiro tempo. Armado pelo técnico Wagner Lopes com um meio-campo agressivo, o time chegou com mais força ao ataque. Mas conseguiu o seu gol numa penalidade máxima cometida pelo zagueiro Everton, que segurou Thiago Santos pela camisa. Na cobrança, o zagueiro Leandro Silva mostrou categoria e deslocou o goleiro Edson. Aos 24 minutos, bola para um canto, goleiro para o outro.

O Luverdense decepcionou por sua postura defensiva. Pouco chegou ao ataque, tanto que o goleiro Douglas não fez nenhuma defesa. Por isso mesmo, era esperado uma postura diferente no segundo tempo. Os dois times, porém, voltaram sem trocas em suas escalações iniciais. Mas a etapa final foi movimentada e emocionante.

Aos sete minutos, Moisés perdeu a bola e Leandro Silva cometeu pênalti em cima de Lucas Fernandes. Na cobrança, porém, Tozin decepcionou ao isolar a bola por cima do travessão, aos oito minutos. Ele é o artilheiro do time com 11 gols. O castigo veio aos 12 minutos. Após escanteio cobrado com efeito por Jocinei, o goleiro Edson não cortou e a bola sobrou do outro lado para Thiago Santos. Livre, ele empurrou a bola para as redes.

O time do Mato Grosso ensaiou uma reação aos 14 minutos, quando o zagueiro Luiz Otávio subiu bem alto e cabeceou de cima para baixo o escanteio de Alípio. A bola quicou na frente do goleiro Douglas e entrou, deixando 2 a 1 no placar. O Bragantino manteve seu ritmo e continuou aproveitando os erros do visitante. Alemão fez o levantamento, a bola passou por toda a defesa e sobrou do outro lado para a cabeçada de Rodolfo, fazendo 3 a 1, aos 20 minutos.

Depois disso, o Bragantino administrou a vitória, esperando seu adversário, que ficou com um a menos a partir dos 34 minutos com a expulsão do lateral Paulinho. Ele cometeu falta violenta e recebeu o cartão vermelho direto. Antes já tinha sido amarelado por reclamação. Mesmo com um jogador a mais, o Bragantino sofreu o segundo gol num contra-ataque. Lucas Fernandes aproveitou o levantamento do lado esquerdo, ajeitou e bateu de primeira: 3 a 2, aos 45 minutos.

O Luverdense já volta a campo na próxima terça-feira, quando abre a 33.ª rodada, contra o Oeste, na cidade de Osasco, no estádio José Liberatti, às 21 horas. O Bragantino vai pegar o Atlético-GO na próxima sexta-feira, às 21 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 3 X 2 LUVERDENSE

BRAGANTINO - Douglas; Alemão, Gilberto, Leandro Silva (Bonfim) e Moisés; Renan, Jocinei, Chico e Alan Mineiro; Rodolfo (Erick) e Thiago Santos (Bruno Corrêa). Técnico Wagner Lopes.

LUVERDENSE - Edson; Raul Prata (Revson), Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Muralha, Osman, Diego Rosa e Lucas Fernandes; Alípio (Da Mata) e Tozin. Técnico Júnior Lopes.

GOLS - Leandro Silva, pênalti, aos 24 minutos do primeiro tempo. Thiago Santos, aos 12, e Rodolfo, aos 20 e Lucas Fernandes aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano Milczvski (PR).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Silva, Chico e Moisés (Bragantino). Everton, Osman, Paulinho, Raul Prata e Tozin (Luverdense).

CARTÃO VERMELHO - Paulinho (Luverdense).

RENDA - R$ 54.980,00.

PÚBLICO - 10.585 presentes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).