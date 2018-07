Bragantino decepciona e só empata com o Paysandu

BRAGANÇA PAULISTA - O Bragantino ficou devendo futebol e apenas empatou por 0 a 0 com o Paysandu, neste sábado à tarde, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time paulista deixou de somar sua segunda vitória seguida em casa, porque na rodada anterior tinha batido a Chapecoense, por 1 a 0. Agora, aparece com 26 pontos, em 11.º lugar. O Paysandu, que vinha de três derrotas consecutivas(para Oeste, por 1 a 0, Palmeiras, 3 a 2, e Icasa, 2 a 1), somou um ponto fora de casa, mas continua na vice-lanterna, com apenas 16 pontos.

O experiente técnico Arturzinho sabia que sofreria uma pressão inicial por parte do Bragantino. E mesmo com muitos desfalques, ele armou bem seu time na parte defensiva, com a defesa fixa e bem protegida pelos homens do meio de campo.

Do lado do time paulista, as ausências dos alas Diego Macedo, suspenso, e Léo Jaime, machucado, foram bastante sentidas. Sem alternativas pelas laterais, armado no 4-4-2, o Bragantino ficou um time lento, sem poder de infiltração e muito menos de finalização. Tanto que as melhores chances saíram em dois chutes de Gustavo, ambos para fora, após ajeitadas de Lincom para trás. Os dois goleiros não fizeram nenhuma defesa, apenas repuseram a bola. O empate parcial sem gols foi justo mais pelo que os dois times não fizeram em campo.

No começo do segundo tempo, o Bragantino voltou com Magno Cruz no lugar de Paulinho, com a determinação de que, ao lado de Giovanni, pudesse encostar mais no centroavante Lincom. Seria uma opção para chegar ao gol adversário. A mudança deu certo, porque o time se agrupou e ganhou velocidade.

Aos 10 minutos, numa falta na frente da área, Rafael costa cobrou forte e rasteiro, mas o goleiro Paulo Rafael espalmou. O mesmo Rafael Costa arriscou o chute de longe e acertou, de raspão, o travessão aos 17 minutos. Era sinal de que o time paulista poderia chegar ao gol. Mas, apesar da pressão, não teve criatividade e não atingiu seu objetivo.

Na terça-feira à noite acontece a 19.ª rodada, a última do primeiro turno, com 10 jogos. O Bragantino vai sair diante do Figueirense, às 19h30, em Florianópolis (SC), no Estádio Orlando Scarpelli. Por outro lado, o Paysandu vai receber, em Belém, o Sport, a partir das 21h50.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 X 0 PAYSANDU

BRAGANTINO - Leandro Santos; Robertinho, Álvaro, Raphael Andrade e Rafael Costa; Yago, Glauber (Serginho), Giovanni e Gustavo (Thiaguinho); Paulinho (Magno Cruz) e Lincom. Técnico: Vágner Benazzi.

PAYSANDU - Paulo Rafael; Yago Pikachu, Fábio Sanches, Leonardo Dagostini e Gilton; Vanderson, Zé Antônio (Fabiano), Jailton e Eduardo Ramos; Iarley (Djalma) e Marcelo Nicácio. Técnico: Arturzinho.

ÁRBITRO - Fábio Filipus (PR).

CARTÕES AMARELOS - Serginho e Rafael Costa (Bragantino). Paulo Rafael, Yago Pikachu e Fábio Sanches (Paysandu).

RENDA - R$ 15.043,50.

PÚBLICO - 1.061 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).