Bragantino define Ribeirão Preto para encarar São Paulo

A ideia do presidente do Bragantino, Marco Chedid, de levar a partida contra o São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil para alguma arena utilizada na Copa do Mundo chegou ao fim nesta quinta-feira. Em reunião com dirigentes da Federação Paulista de Futebol (FPF), o clube decidiu escolher o Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, para o confronto da próxima quarta.

A intenção do Bragantino com a troca do local do jogo da próxima quarta-feira é aumentar a sua renda. A média de público no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, não passa de 900 torcedores por jogo nesta temporada.

O clube do interior paulista ainda não confirmou qual será o valor do ingresso, mas espera lotar boa parte dos 29.292 lugares do Estádio Santa Cruz. Mesmo porque, a torcida são-paulina deve aparecer em grande número.