Bragantino derrota Asa por 2 a 1 em casa pela Série B

Com este resultado, o Bragantino continua entre os primeiros colocados, em sétimo lugar, com quatro pontos. Já o clube alagoano continua sem vencer, com apenas um ponto, em 13.º.

O Bragantino não encontrou dificuldades para dominar o primeiro tempo. Com um jogo aéreo eficiente, abriu o placar aos 11 minutos. O meia Danilo Bueno cobrou escanteio da esquerda e o volante Emerson marcou de cabeça.

O segundo gol aconteceu nove minutos depois. E, novamente, em jogada de bola parada. Danilo Bueno bateu escanteio, desta vez pela direita, e o atacante Júnior Viçosa tocou a mão na bola dentro da área. Na cobrança do pênalti, o atacante Alex Afonso só deslocou o goleiro Paulo César.

No segundo tempo, o ASA cresceu, mas conseguiu apenas diminuir, aos 11 minutos, em um gol contra do zagueiro Everaldo. Ele tentou cortar cruzamento rasteiro do meia Ciel e jogou contra as próprias redes.

Na próxima sexta-feira, às 21 horas, o Bragantino volta a campo para enfrentar o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife. O ASA enfrentará o Sport no próximo sábado, às 16h10, no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca.

Ficha Técnica:

Bragantino 2 x 1 ASA

Bragantino - Gilvan; Everaldo, André Astorga e Murilo; Peres (Amaral), Francis, Émerson (Ronaldo), Danilo Bueno e Esquerdinha; Léo Jaime (Lúcio) e Alex Afonso. Técnico: Marcelo Veiga.

ASA - Paulo César; Lúcio (Cleiton), Plínio e Edson Veneno; Maisena (Marcos Tamandaré), Audálio, Kal, Didira (Silvestre), Ciel e Cléber; Júnior Viçosa. Técnico: Viça.

Gols - Emerson, aos 11, e Alex Afonso (pênalti), aos 20 minutos do primeiro tempo. Everaldo (contra), aos 11 minutos do segundo tempo.

Cartões Amarelos - Alex Afonso, Murilo, Everaldo, Léo Jaime (Bragantino); Júnior Viçosa, Edson Veneno, Paulo César e Lúcio (ASA).

Árbitro - Célio Amorin (SC).

Renda - R$ 6.470,00.

Público - 1.127 pagantes.

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).