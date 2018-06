Bragantino derrota o Cuiabá e Náutico vence o duelo dos lanternas na Série C

O Bragantino-SP levou a melhor, neste sábado, em cima do Cuiabá na briga por uma posição dentro da zona de classificação do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. O duelo foi válido pela nona rodada e o time paulista venceu por 1 a 0 mesmo atuando na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com isso, dormiu na vice-liderança com 15 pontos.

+ São Bento bate o líder Fortaleza e vira o único invicto da Série B do Brasileiro

+ CSA empata clássico alagoano contra o CRB e segue na vice-liderança da Série B

O gol da vitória foi marcado por Rafael Chorão, aos 37 minutos do segundo tempo. O Bragantino se igualou ao Botafogo-SP em pontos, mas perde no saldo de gols (7 a 3) e tem um jogo a mais. O Cuiabá segue com 13 pontos, em sexto lugar. Este Grupo B está muito equilibrado em termos de tabela de classificação. Tombense-MG e Operário-PR têm 14 cada e completam o G4.

Em Juiz de Fora (MG), o Tupi-MG não deu chances ao Ypiranga-RS e goleou por 4 a 1, atingindo os 11 pontos e saindo da zona de rebaixamento. O time gaúcho segue com 10, em oitavo, na frente apenas do Volta Redonda-RJ (9) e do Joinville-SC (4).

No Grupo A aconteceu o duelo dos desesperados em Pernambuco. O Náutico-PE levou a melhor ao vencer o Remo-PA por 3 a 2, deixando o time paraense na lanterna com apenas sete pontos. O clube do Recife atingiu os 10 e saltou para o oitavo lugar.

Na região do agreste baiano, Juazeirense-BA e Botafogo-PB empataram por 1 a 1 e continuam fora da zona de classificação. O jogo ficou parado por cerca de 20 minutos por falta de energia elétrica. O time da casa tem 10 pontos, em sétimo, enquanto que o paraibano, com 12, é o quinto colocado.

Confira a 9.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Náutico-PE 3 x 2 Remo-PA

Tupi-MG 4 x 1 Ypiranga-RS

Cuiabá-MT 0 x 1 Bragantino-SP

Juazeirense-BA 1 x 1 Botafogo-PB

Domingo

15h30 - Operário-PR x Luverdense-MT

16 horas - Botafogo-SP x Tombense-MG

17 horas - Globo-RN x Confiança-SE

19 horas - Atlético Acreano-AC x ABC-RN

Segunda-feira

19h30 - Salgueiro-PE x Santa Cruz-PE

21h15 - Joinville-SC x Volta Redonda-RJ