Bragantino derrota o Luverdense com dois gols de pênalti

O Bragantino não desperdiçou a chance de se distanciar da zona do rebaixamento e venceu o Luverdense, por 2 a 0, nesta noite de sábado, em Bragança Paulista, pela 24.ª rodada da Série B. Os gols foram marcados por Sandro, ambos de pênalti, no segundo tempo. Esta foi a terceira vitória consecutiva do time paulista, que vai reagindo na competição.

Com o resultado, o Bragantino foi a 29 pontos e assumiu a 13.ª colocação, subindo três posições. O Luverdense segue com os mesmos 34 pontos e ocupa a oitava colocação, permanecendo na mesma posição do início da rodada.

O time da casa começou o jogo dando pressão no Luverdense e até os dez primeiros minutos desperdiçou duas boas chances porque Samuel Santos errou ao cruzar bolas que encontrariam mais jogadores do Bragantino do que do time visitante dentro da área.

Aos 21 minutos, o Bragantino chegou mais uma vez. Guilherme ficou sozinho na frente de Gabriel Leite e bateu de perna esquerda, mas acertou a trave perdendo um gol incrível. O Luverdense não ameaçou nenhuma vez a meta defendida por Matheus.

O time da casa voltou para o segundo tempo a mil por hora e antes dos 15 minutos resolveu o jogo. Aos 3, Guilherme levou um chute no rosto dentro da área e o pênalti foi marcado. Sandro bateu no canto esquerdo, deslocou o goleiro Gabriel Leite, que caiu do outro lado, e fez 1 a 0.

Aos 10, foi a vez de Magno Cruz ser derrubado dentro da área para outro pênalti ser marcado. Desta vez Sandro bateu no meio do gol e fez 2 a 0. Depois disso, o Luverdense acusou o golpe e o time paulista ainda perdeu a chance de ampliar.

Na próxima rodada o Bragantino volta a campo na terça-feira, às 19h30, mais uma vez no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, para enfrentar o Icasa (CE), que está na zona do rebaixamento. O Luverdense segue jogando fora de seus domínios e pega o Boa, em Varginha (MG), pela 24.ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 2 X 0 LUVERDENSE

BRAGANTINO - Matheus, Samuel, Guilherme Mattis, Tobi e Bruno Recife; Uchoa, Esquerdinha (Romário), Magno Cruz (Washington) e Sandro (Caio); Cesinha e Mota. Técnico: PC Gusmão.

LUVERDENSE - Gabriel Leite, Jean Patrick, Braga, Montoya e Edinho; Júlio Terceiro, Carlão (Gílson, depois Renato), Felipe Alves e Rubinho (Samuel); Misael e Reinaldo. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Sandro, de pênalti, aos 4 aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Sérgio Santos Moreira (MA).

CARTÕES AMARELOS - Gilson, Edinho e Felipe Alves (Luverdense).

RENDA - R$ 25.685,00.

PÚBLICO - 4.394 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, em Bragança Paulista (SP).