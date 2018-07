Bragantino derrota Oeste, festeja 3ª vitória seguida e vislumbra G4 da Série B

O primeiro tempo foi todo dominado pelo time da casa, que avançou a marcação e não sossegou enquanto não abriu o placar. Isso só aconteceu aos 29 minutos, em uma cobrança de falta de Alan Mineiro. Dez minutos depois, o Bragantino ampliou em uma bela jogada do estreante Jocinei. Ele deu um corte no marcador e bateu forte de perna esquerda no canto do goleiro.

No segundo tempo, o Bragantino manteve seu ritmo forte e ampliou aos seis minutos com Jobinho. Na pequena área, ele desviou o cruzamento de Diego Maurício. Mas o Oeste reagiu. Aos 13, em um contra-ataque, Júnior Negão invadiu a grande área e foi atropelado pelo goleiro Douglas, que recebeu o cartão amarelo. Na cobrança, o próprio Júnior Negão deslocou o arqueiro e diminuiu o placar: 3 a 1.

O gol animou o visitante, que passou a chutar de longe. Douglas fez duas grandes defesas, espalmando para escanteio em chutes de Wangler, aos 17 e aos 27 minutos. Mas, aos 30, o Oeste perdeu Wagninho expulso ao cometer falta por trás em cima de Jobinho. A partir daí, acabou a reação do time de Itápolis, "hospedado" em Osasco, onde manda seus jogos.

O Bragantino só volta a jogar no outro sábado, às 21 horas, diante do Boa, em Varginha (MG), pela nona rodada. O time mineiro segurou o empate por 1 a 1 com o líder e invicto Botafogo, na última sexta-feira, no Rio. O Oeste vai atuar em Osasco, na sexta, às 21 horas, diante do Ceará, que empatou por 3 a 3 com o Santa Cruz, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 3 x 1 OESTE

BRAGANTINO - Douglas; Alemão, Leandro Silva, Luan e Roberto (Moisés); Éverton Dias, Jocinei (Gilberto), Chico (Sandro Silva) e Alan Mineiro; Jobinho e Diego Maurício. Técnico: Osmar Loss.

OESTE - Leandro Santos; Daniel Gigante, Halisson e Ligger; Wagninho, Renato Xavier (Wangler), Leandro Mello, Branquinho (Paulo Henrique) e Fernandinho; Mazinho e Júnior Negão (Val Baiano). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Alan Mineiro, aos 29, e Jocinei, aos 39 minutos do primeiro tempo; Jobinho, aos 6, e Júnior Negão (pênalti), aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Douglas (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Wagninho (Oeste).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

RENDA - R$ 6.700,00.

PÚBLICO - 525 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).