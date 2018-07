Bragantino e ASA contratam novos técnicos na Série B

Apenas um dia depois de demitir Vágner Benazzi, a direção do Bragantino confirmou nesta quinta-feira o retorno de Marcelo Veiga, que já trabalhou no clube por quase cinco anos. Ele estreia nesta sexta, quando acontece o jogo diante do São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista.

Marcelo Veiga foi o técnico do Bragantino entre 2007 e 2012, trabalhando em quase 400 jogos. Depois de deixar o clube, ele não teve o mesmo sucesso no Remo, Botafogo (SP) e São Caetano - estava desempregado desde que deixou o cargo no ABC paulista ainda no primeiro turno da Série B.

O objetivo de Marcelo Veiga agora é evitar o rebaixamento do Bragantino na Série B. Depois da queda de rendimento nos últimos jogos, o time aparece hoje na 11ª colocação, com 30 pontos.

No ASA, Ricardo Silva volta após ter comandado o time no começo desta edição da Série B. Ele tinha saído antes da oitava rodada para dar lugar a Leandro Campos, a quem agora substitui. O técnico reestreia nesta sexta-feira, diante do Icasa, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), e luta para acabar com a sequência de cinco jogos sem vitória, que deixou a equipe alagoana na zona de rebaixamento do campeonato - tem 23 pontos, na 17ª colocação.