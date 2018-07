Bragantino e Botafogo ficam no empate no Campeonato Paulista

BRAGANÇA PAULISTA - Cada time dominou um tempo do jogo, o que acabou provocando o empate de 1 a 1 entre Bragantino e Botafogo, neste sábado à noite, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Na classificação do campeonato, o Bragantino tem 13 pontos, na segunda colocação do Grupo D, atrás apenas do Palmeiras, com 18. E o Botafogo tem os mesmos 13 pontos, mas lidera sozinho o Grupo B (chave do lanterna Corinthians).

O time da casa começou melhor neste sábado e abriu o placar aos três minutos. Após escanteio, o zagueiro Alexandre se antecipou à marcação e bateu de primeira, sem deixar a bola cair no chão. Depois disso, o Bragantino ainda teve chances importantes, com Gustavo, Tássio e Léo Jaime, mas não conseguiu ampliar.

No segundo tempo, o Botafogo melhorou e buscou o empate aos 15 minutos. Hudson dominou a bola dentro da área, deu um corte em Elias e bateu com a perna esquerda no ângulo do goleiro Rafael Defendi. Depois, o time de Ribeirão Preto quase chegou à virada, mas o Bragantino segurou o ímpeto adversário e garantiu o empate.

Pela oitava rodada do Paulistão, o Botafogo entra em campo na quinta-feira, quando recebe o Mogi Mirim, e o Bragantino volta a jogar no domingo que vem, diante do Ituano em Itu.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 1 X 1 BOTAFOGO

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Alexandre, Yago e Guilherme Mattis; Geandro, Elias (Mateus), Gustavo, Magno Cruz e Léo Jaime; Cesinha (Dener) e Tássio (Paulinho). Técnico - Marcelo Veiga.

BOTAFOGO - Gilvan; Alex Silva, César Gaúcho, Lima e Augusto Ramos (Giovanni); Gilmak, Hudson, Camilo e Wellington Bruno (Afonso); Mike e Marcelo Macedo (Willian Xavier). Técnico - Wagner Lopes.

GOLS - Alexandre, aos 3 minutos do primeiro tempo; Hudson, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilson Luiz Seneme.

CARTÕES AMARELOS - Yago (Bragantino); Hudson, Wellington Bruno e Alex Silva (Botafogo).

RENDA - R$ 18.531,18.

PÚBLICO - 1.862 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).