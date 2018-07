Bragantino e Oeste ficam no 0 a 0 e se complicam na Série B

O resultado foi pior para o Bragantino, que perde pontos em casa para um concorrente direto. Com isso, segue afundado na zona de rebaixamento, com 31 pontos, agora na 18.ª posição. São cinco pontos a menos que o Oeste, primeiro fora da zona de descenso, no 16.º lugar. Este foi o 13.º jogo sem vitórias do time visitante, sendo que neste período acumulou sete empates e seis derrotas. A última vitória foi sobre o Paysandu, por 1 a 0, no dia 27 de agosto, pela 21.ª rodada.

Os dois goleiros foram os principais destaques da partida com boas defesas. No primeiro tempo, o Bragantino foi melhor, mas esbarrou no goleiro Felipe Alves, que fez pelo menos três boas defesas. Na melhor delas, aos 19 minutos, o atacante Rafael Grampola arrancou em contra-ataque, invadiu a área e chutou forte para o camisa 1 espalmar.

Na segunda etapa, o duelo foi mais equilibrado e o Oeste até chegou a ter as melhores oportunidades. Para sorte dos mandantes, contudo, parou na trave. Aos 21 minutos, o meia Léo Artur chutou forte e o goleiro Renan Rocha espalmou. No rebote, o atacante Crysan, sozinho, bateu na saída do goleiro e acertou a trave.

Na próxima terça-feira, às 21h30, o Bragantino volta a campo para enfrentar o Joinville, na Arena Joinville. Enquanto isso, o Oeste recebe o Avaí, no mesmo dia, às 19h15, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 X 0 OESTE

BRAGANTINO - Renan Rocha; Gabriel Dias, Lucas Rocha, Diego Sacoman e Fabiano; Everton Dias, Edson Sitta e Alan Mineiro (Lincom); Watson (Anderson Ligeiro), Rafael Grampola e Léo Jaime (Vitor Braga). Técnico: Estevam Soares.

OESTE - Felipe Alves; André Castro, Bruno Silva e Felipe Rodrigues; Betinho, Rodolfo, Pedro Carmona e Léo Artur; Marquinho, Crysan (Matheus Vargas) e Mike

(Wesley). Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Dias (Bragantino); Léo Artur (Oeste).

RENDA - R$ 3.255,00.

PÚBLICO - 356 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).