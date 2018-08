Bragantino e Operário-PR vão abrir semifinais da Série C no sábado

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira as datas e os horários das partidas da semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. Já com o acesso garantido para a segunda divisão nacional em 2019, Bragantino, Operário-PR, Cuiabá e Botafogo-SP seguem vivos na disputa pelo título.

A primeira partida será entre Bragantino e Operário, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), no próximo sábado, às 16 horas. No domingo, é a vez de Cuiabá e Botafogo jogarem na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 19 horas.

Nas partidas de volta, os confrontos acontecem na ordem inversa. Primeiro, Botafogo e Cuiabá decidem uma vaga em partida no sábado, dia 8 de setembro, às 17 horas, no estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP). Na sequência, no domingo, às 15h30, Operário e Bragantino jogam no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

Confira os confrontos da semifinal da Série C:

01/09 (sábado), às 16h - Bragantino x Operário-PR

02/09 (domingo), às 19h - Cuiabá x Botafogo-SP

08/09 (sábado), às 17h - Botafogo-SP x Cuiabá

09/09 (domingo), às 15h30 - Operário-PR x Bragantino