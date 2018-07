Bragantino e São Caetano ficam no empate por 1 a 1 O Bragantino ficou no empate com o São Caetano por 1 a 1, nesta terça-feira, no estádio Nabi Abi Chedid em Bragança Paulista, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time da casa perdeu a chance de chegar ao G-4 da competição, mas ainda está invicto, com seis pontos. Já o clube do ABC foi a cinco na estreia do técnico Sérgio Guedes.