Bragantino e Sport têm mais de 90% de chances de acesso à Série A

Faltam apenas nove rodadas para o término da Série B do Campeonato Brasileiro e a maioria dos times já tem bem claro seu objetivo na competição. Bragantino e Sport estão muito próximos de garantir o acesso para a Série A, enquanto São Bento e Figueirense estão em situação delicadíssima na luta contra o rebaixamento.

LEIA TAMBÉM > Tabela da Série B

De acordo com o site Infobola, existem ainda 14 times na briga pelo acesso, mas apenas sete com chances maiores que 17%. A luta contra o rebaixamento conta com quatro clubes tendo mais de 50% de possibilidade de queda.

DE OLHO NA SÉRIE A

Líder da Série B com 58 pontos, o Bragantino está praticamente assegurado na Série A, pelo menos de acordo com a matemática. O Braga tem 99% de chances de acesso, enquanto o Sport, segundo colocado, aparece com 93%. Os outros dois clubes que formam os quatro favoritos para estar na Série A em 2020 são o Atlético-GO, com 60%, e o Coritiba, com 59%.

O Coxa tem um jogo a menos que seus principais concorrentes. O jogo com o Cuiabá foi adiado e será realizado no dia 29 de outubro. Por isso, a equipe paranaense aparece com uma porcentagem superior ao América-MG, quinto colocado, mesmo a diferença entre os clubes sendo de apenas dois pontos (46 x 44).

LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Na briga contra a queda, quatro times aparecem em situação bastante delicada. Casos de São Bento, Figueirense, Criciúma e Vila Nova, os quatro últimos colocados. A situação mais desesperadora é do São Bento. A equipe de Sorocaba tem 86% de chances de cair para a Série C, número próximo do Figueirense, que aparece com 83%.

O Criciúma aparece com 76% e o Vila Nova completa a lista dos quatro mais ameaçados com 62%. No total, são oito clubes com chances matemáticas de rebaixamento.

Confira as chances de acesso para a Série A

Bragantino: 99% Sport: 93% Atlético-GO: 60% Coritiba: 59% América-MG: 29% Paraná: 25% Botafogo-SP: 17% Operário: 6% CRB e Ponte Preta: 4% Brasil de Pelotas, Cuiabá, Guarani e Oeste: 1% Vitória, Londrina, Vila Nova, Criciúma, Figueirense e São Bento: 0%

Confira as chances de rebaixamento para a Série C: