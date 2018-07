Bragantino empata com a Portuguesa por 2 a 2 e lidera a Série B

BRAGANÇA PAULISTA - Não houve vencedor no duelo paulista que abriu a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bragantino e Portuguesa ficaram no empate por 2 a 2, nesta terça-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Todos os gols saíram no segundo tempo. O Bragantino abriu o placar, sofreu a virada e depois empatou nos acréscimos. Com isso, o time de Bragança Paulista lidera sozinho, com cinco pontos, enquanto que a Portuguesa, com dois, ocupa a 14.ª posição.

O primeiro tempo foi sem emoções, bem ao estilo do frio intenso no gramado. Os dois times, porém, correram bastante e por conta da forte marcação, saíram vários cartões amarelos. Um deles ajudou o time da casa, porque o técnico Marcelo Veiga tirou o volante Fabiano para a entrada do atacante Luisinho, que fez sua estreia.

Na volta para o segundo tempo, o Bragantino já mostrava mais disposição ofensiva, mas esperou a Portuguesa atacar para surpreender em um contra-ataque. Desta forma, abriu o placar aos 21 minutos. Gustavo carregou a bola desde o meio campo e passou para Léo Jaime, que tentou por cobertura. A bola bateu no travessão e a sobra ficou para o chute de primeira de Gustavo.

Como sempre acontece o Bragantino recuou em demasia, sofreu a pressão do visitante e sofreu o empate aos 38 minutos. Após cruzamento de Arnaldo, o atacante Romão se antecipou de cabeça e mandou no ângulo. Aos 44, houve a virada, em um lance casual. Após levantamento na área, Romão tentou cabecear mas a bola tocou em suas costas e sobrou para Coutinho. Ele bateu de primeira e fez o gol da virada.

No desespero, o Bragantino foi ao ataque e empatou como de costume. Pará, de falta, levantou a bola na área e o goleiro Guilherme Mattis dividiu com o zagueiro Djair. Pareceu gol contra. A bola ainda passou entre as pernas do goleiro Gledson. Isso tudo aconteceu aos 47 minutos, sem tempo para mudar o placar.

O Bragantino só volta a campo no dia 10 de maio, de novo em casa, a partir das 21 horas, desta vez diante do América-MG. A Portuguesa vai jogar na próxima terça, às 21h50, contra o Boa, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 2 x 2 PORTUGUESA

BRAGANTINO - Leandro Santos; Guilherme Mattis, Alex Moraes (Gustavo Carbonieri) e Yago; Geandro, Francesco, Fabiano (Luisinho), Gustavo e Pará; Léo Jaime (Danilo Alves) e Tássio. Técnico: Marcelo Veiga.

PORTUGUESA - Gledson; Arnaldo, Djair, Wagner e Eduardo; Rudnei (Laércio), Coutinho, Allan Dias e Gabriel Xavier; Caion (Romão) e Vander (Maycon). Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Gustavo, aos 21, Romão, aos 38, Coutinho, aos 44, e Guilherme Mattis, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Mattis e Fabiano (Bragantino); Wagner, Djair, Coutinho e Vander (Portuguesa).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 696 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).