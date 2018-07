Bragantino empata com Botafogo e continua no G-8 do Paulistão

BRAGANÇA PAULISTA - Mesmo atuando com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo, o Bragantino conseguiu empatar com o Botafogo por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado manteve o Braga entre os oito melhores classificados da competição.

Se o resultado não foi satisfatório para o time da casa, pelo menos o manteve na oitava posição, com 23 pontos, quatro na frente de seus concorrentes diretos: Paulista e Linense. O Bragantino não perde há seis jogos. Por outro lado, o Botafogo ainda continua na zona de rebaixamento, com 10 pontos, em 17.º lugar. Este foi o primeiro empate do time de Ribeirão preto, que venceu três vezes e sofreu 10 derrotas.

Com moral alto pela boa fase, o Bragantino começou o jogo disposto a buscar o gol logo de início. E poderia ter aberto o placar aos seis minutos, quando Romarinho recebeu passe de frente para o gol e bateu para fora. Ele teve tempo de pensar e até escolher o lado. Foi incrível.

Na primeira descida, o Botafogo abriu o placar. Daniel cobrou falta pelo lado direito e, na pequena área, o zagueiro Marcos Aurélio subiu mais do que todos os marcadores para testar firme de cabeça, fazendo 1 a 0 para os visitantes, aos 14 minutos. Depois do gol, o time da casa ficou nervoso e impaciente. Com isso, passou a errar passes e facilitar a marcação do adversário. Tanto que perdeu o seu capitão, o zagueiro André Astorga, expulso aos 41 minutos de forma infantil. Ele tinha recebido uma falta três minutos atrás e revidou em cima de Talles Cunha.

Com um a menos ficou mais difícil. Mas o Bragantino não entregou os pontos. O time cresceu no segundo tempo. Isso depois de levar um susto no primeiro minuto, quando Felipe tentou encobrir o goleiro Rafael Santos e quase conseguiu marcar. A bola tocou no travessão e saiu.

A partir dai, só deu Bragantino. O Botafogo desistiu de tentar o contragolpe e passou a se defender. As chances foram saindo e o empate amadurecendo. A pressão era grande e o gol aconteceu aos 31 minutos, num lance esquisito. Romarinho enfiou para Lincon, na esquerda, e ele fez o cruzamento para o outro lado. A bola desviou no ala do Botafogo, Alex, e passou na frente de Giancarlo antes de entrar. A arbitragem deu o gol contra de Alex.

No outro fim de semana, pela 15.ª rodada, o Bragantino vai enfrentar o Santos, domingo, fora de casa. Sábado, o Botafogo recebe o Ituano no Estádio Santa Cruz.

BRAGANTINO 1 X 1 BOTAFOGO

BRAGANTINO - Rafael Santos; Jean Pablo, André Astorga e Luis Henrique; Victor Ferraz (Lincon), Serginho (Éder), Cambará, Fernando Gabriel e Léo Jaime (Wellington); Romarinho e Giancarlo. Técnico - Marcelo Veiga.

BOTAFOGO - Rafael; Daniel (Éverton), Marcos Aurélio, Reniê e Alex; Daniel Paulista, Thiago Ulisses (Álvaro), Leandro Carvalho e Camilo (Clebinho); Talles Cunha e Felipe. Técnico - Vágner Benazzi.

GOLS - Marcos Aurélio, aos 14 minutos do primeiro tempo; Alex, contra, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Claudio Rocha Filho.

CARTÃO AMARELO - Camilo, Daniel, Talles Cunha, Reniê, Éverton, Thiago Ulisses, Rafael, Jean Pablo e Luis Henrique.

CARTÃO VERMELHO - André Astorga.

RENDA - R$ 50.237,27.

PÚBLICO - 3.144 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.