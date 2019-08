Bragantino empata com Botafogo-SP sem gols e mantém jejum na Série B

O Bragantino sofreu o terceiro tropeço consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro ao ficar no empate sem gols diante do Botafogo-SP na noite desta sexta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 15ª rodada. Melhor para o time de Ribeirão Preto, que voltou ao G-4.

Com o resultado, o Botafogo recupera a quarta posição, agora, com 24 pontos, quatro a menos do que o Bragantino, que se confirmou na liderança por mais uma rodada. As equipes já jogaram 26 vezes na história. O time de Ribeirão possui nove vitórias - mesma quantidade do adversário. O duelo registra também oito empates.

Com Hemerson Maria nas tribunas, o Botafogo se fechou e acabou criando as principais oportunidades em jogada de contra-ataque. A melhor delas, no entanto, foi em jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio, Murilo aproveitou a sobra e soltou o pé, para grande defesa de Júlio César.

Apesar de estar bem marcado, o Bragantino conseguiu assustar. Em um arremate de Uillian Correia de fora da área, Darley fez a defesa. Ytalo também teve grande oportunidade, mas o chute acabou desviando na defesa e saiu pela linha de fundo.

O Bragantino voltou para o segundo tempo pressionando o rival, mas acabou abrindo sua marcação e por pouco não foi castigado. Aos quatro minutos, Murilo chutou rasteiro, mas Júlio César defendeu. A resposta veio com Roberson. O atacante ganhou de Luiz Otávio e mandou rente à trave de Darley.

A pressão do time da casa continuou. Aderlan tabelou com Uillian Correia, entrou na área e chutou para mais uma boa defesa de Darley. O Bragantino ganhou o meio de campo e acabou empurrando o Botafogo para a defesa.

Com todos os jogadores atrás da linha de meio de campo, o time de Ribeirão Preto conseguiu superar a pressão do Bragantino, que levou perigo em tentativas de Bruno Tubarão e Claudinho, mas sem sucesso.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrentará o Operário na segunda-feira, às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Botafogo jogará só no dia 17 (sábado), às 16h30, diante do Sport, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 X 0 BOTAFOGO

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Ligger, Rayan e Edimar; Barreto, Uillian Correia (Matheus Peixoto) e Ytalo; Roberson (Thiago Ribeiro), Claudinho e Wesley (Bruno Tubarão). Técnico: Antônio Carlos Zago.

BOTAFOGO - Darley; Lucas Mendes, Leandro Amaro, Luiz Otávio e Vinícius Freitas; Jonata Felipe, Marlon Freitas, Murilo Henrique (Higor Meritão) e Nadson (Erick); Felipe Saraiva (Bruno José) e Henan. Técnico: Emerson Nunes (interino).

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Aderlan, Rayan e Uillian Correia (Bragantino); Lucas Mendes, Luiz Otávio, Jonata Felipe e Vinícius Freitas (Botafogo).

RENDA - R$ 38.275,00.

PÚBLICO - 4.849 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).