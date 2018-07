Bragantino empata com o Ceará na reestreia surpresa do técnico Marcelo Veiga

O resultado não foi suficiente para afastar o Bragantino da zona de rebaixamento. Ocupa a 17.ª posição, primeira dentro da degola, com 11 pontos. O Ceará, por sua vez, conseguiu se manter no G4, em terceiro lugar com 24 pontos.

Em sua quinta passagem pelo Bragantino, Marcelo Veiga foi a principal novidade antes da bola rolar. Ele chegou ao clube à tarde e fez questão de dirigir o time à noite, após fazer a preleção com os jogadores ao lado do auxiliar Alberto. Confirmado como novo treinador do clube, ele viu, do banco de reservas, a equipe paulista abrir o placar logo aos 11 minutos. Depois de cruzamento da direita, Gabriel Dias se antecipou à marcação e desviou de cabeça para o fundo das redes.

Apesar da vantagem dos donos da casa, o jogo foi equilibrado e bastante brigado. Justamente em um lance de dividida, o Ceará conseguiu o empate aos 21 minutos. Depois de cruzamento da direita, Renan Diniz subiu junto com Bill e acabou colocando contra a própria meta. Com a igualdade, o time visitante assumiu o controle da partida, mas parou no bloqueio feito pelo mandante.

O time da casa voltou com outra postura após o intervalo. Marcelo Veiga soltou Watson e o meia apareceu duas vezes no campo de ataque. Se não fosse pelo goleiro Everson, o Bragantino teria ido para as redes em duas finalizações de fora da área. Apesar das tentativas paulistas, o Ceará conseguiu se segurar, esperando um contra-ataque para decidir a partida. Valente, o time paulista seguiu levando perigo. Nos minutos finais, Éverson novamente salvou os visitantes após finalização de Alemão.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 14.ª rodada. Às 16 horas, o Bragantino recebe o Paraná, novamente no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Um pouco mais tarde, às 19h30, o Ceará encara o Bahia, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 x 1 CEARÁ

BRAGANTINO - Felipe; Guilherme Andrade (Alemão), Rodrigo Sam (Lucas Rocha), Renan Diniz e Bruno Pacheco; Gabriel Dias, Daniel Pereira, Watson e Tartá; Erick e Claudinho (Renato Sorriso). Técnico: Marcelo Veiga.

CEARÁ - Éverson; Eduardo, Valdo, Charles e Zé Mário (Richardson); João Marcos, Marino, Felipe e Wescley (Ricardinho); Rafael Costa (William Henrique) e Bill. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Gabriel Dias, aos 11, e Renan Diniz (contra), aos 21 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Watson, Erick e Renan Diniz (Bragantino); Wescley, Bill, William Henrique e Charles (Ceará).

ÁRBITRO - Cleisson Veloso Pereira (MG).

RENDA - R$ 6.685,00.

PÚBLICO - 881 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).