Bragantino empata com o Cuiabá, mas continua na liderança da Série B

Em jogo muito movimentado, Bragantino e Cuiabá ficaram no empate por 2 a 2, nesta terça-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paulista segue invicto em casa e na liderança da competição com 27 pontos, três a mais do que o Atlético Goianiense, o segundo colocado. O do Mato Grosso, com 17 pontos, é o 11º colocado, com cinco pontos de diferença tanto para a zona do rebaixamento quanto para o G4.

O primeiro tempo foi muito movimentado e o Cuiabá saiu na frente aos nove minutos com o volante Jean Patrick, que recebeu passe de Alê, se desvencilhou de dois adversários e bateu forte para marcar um golaço. A resposta do Bragantino veio aos 22, quando o lateral-esquerdo Edimar cobrou falta de longe e acertou uma bomba no ângulo, em mais um lindo gol da partida.

Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, o time da casa virou. Aderlan cruzou e Ytalo cortou um adversário antes de tocar na saída do goleiro para colocar o Bragantino em vantagem.

Logo no início do segundo tempo, aos três minutos, o Cuiabá voltou a deixar tudo igual. Thiago Ribeiro errou na saída de bola e deixou de presente para o atacante Rodolfo, que tinha acabado de entrar e marcou o segundo do Cuiabá.

Após o gol, o Bragantino começou uma pressão que durou até o apito final. O time da casa dominou a posse de bola e rondou a área adversária, exigindo trabalho constante do goleiro Victor Souza, mas não conseguiu mais movimentar o placar e teve de se contentar mesmo com o empate por 2 a 2.

O Bragantino volta a campo nesta sexta-feira, quando enfrenta o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 14.ª rodada da Série B. No sábado, o Cuiabá visita o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 2 X 2 CUIABÁ

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto (Wesley), Uillian Correia e Ytalo; Roberson (Matheus Peixoto), Thiago Ribeiro (Morato) e Claudinho. Técnico: Antônio Carlos Zago.

CUIABÁ - Victor Souza; Léo (Jonas), Leandro Souza, Anderson Conceição e Paulinho; Escobar, Jean Patrick (Hugo Cabral), Djavan e Alê; Felipe Marques e Júnior Todinho (Rodolfo). Técnico: Itamar Schulle.

GOLS - Jean Patrick, aos 9, Edimar, aos 22, e Ytalo, aos 43 minutos do primeiro tempo; Rodolfo, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Barreto, Roberson e Claudinho (Bragantino); Leandro Souza, Escobar e Alê (Cuiabá).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 30.885,00.

PÚBLICO - 4.289 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).