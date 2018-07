Bragantino empata com Paysandu e segue perto da zona da degola na Série B

Com este novo tropeço em casa, o Bragantino continua beirando as últimas posições. Agora, soma oito pontos, na 15.ª colocação. O Paysandu, que contou com a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo, está pior. Sem vencer há cinco rodadas, com dois empates e três derrotas, está em 18.º lugar, com seis pontos, na zona de rebaixamento.

Apesar de jogar em casa, o Bragantino não conseguiu controlar o jogo. Na maior parte do tempo, esbarrou na marcação do Paysandu. E, quando chegou, pecou na finalização. Como por exemplo aos 15 minutos do segundo tempo. O meia Watson deu bela assistência para o atacante Eliandro. Ele saiu na cara do gol, mas na hora da conclusão chutou muito mal e mandou para fora.

Na próxima terça-feira, às 21h30, o Bragantino volta a campo para enfrentar o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Enquanto isso, o Paysandu recebe o Avaí, no mesmo dia e horário, no estádio da Curuzu, em Belém.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 X 0 PAYSANDU

BRAGANTINO - Felipe; Guilherme Andrade, Rodrigo Sam, Éder Lima e Bruno Pacheco; Serginho, Daniel Pereira (Leandro Oliveira) e Watson; Tartá (Élder Santana), Eliandro e Léo Jaime (Claudinho). Técnico: Toninho Cecílio.

PAYSANDU - Emerson; Roniery (Edson Ratinho), Fernando Lombardi, Gilvan e Lucas; Augusto Recife, Ilaílson, Jhonnatan (Rodrigo Andrade) e Rafael Costa; Fabinho Alves e Leandro Cearense. Técnico: Rogerinho Cabeleira (interino).

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Corrêa Maia.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Andrade e Watson (Bragantino); Lucas e Roniery (Paysandu).

RENDA - R$ 8.035,00.

PÚBLICO - 1.407 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).