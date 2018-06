Bragantino empata com São Caetano e avança no Paulistão com vitória do Palmeiras

O Bragantino está nas quartas de final do Campeonato Paulista. Mesmo sem conseguir vencer, o time de Bragança Paulista, ficou com a vaga ao empatar com o São Caetano por 1 a 1, em casa, e contar com um tropeço do Ituano na última rodada da primeira fase.

O time de Bragança Paulista precisava vencer e torcer por um tropeço do rival de Itu para ficar com a vaga. Com o empate, o Bragantino chegou aos 17 pontos no Grupo C e ultrapassou o adversário, que ficou com a mesma pontuação, mas terminou atrás pelo saldo de gols (1 a 0), já que o Ituano perdeu para o Palmeiras, por 3 a 0.

Desta forma, tanto Bragantino, quanto São Caetano estão classificados a próxima fase. A equipe de Bragança encara o Corinthians, enquanto o time do ABC pegará o São Paulo após terminar em segundo no Grupo B com 15 pontos.

O clima não poderia ser mais favorável para o Bragantino. Precisando vencer para buscar a classificação, o time viu o estádio Nabi Abi Chedid lotado e resolveu ir para cima no começo do jogo. Logo aos três minutos, Willian Schuster apareceu como elemento surpresa na área para completar cruzamento, mas acabou errando o alvo e mandando por cima.

Com o clima de euforia, os donos da casa deixaram espaços no campo de defesa. O São Caetano aproveitou contra-ataque para abrir o placar. Aos 11 minutos, Stéfano Yuri fez jogada individual pela esquerda e cruzou. Marino antecipou Gerley e testou firme para o fundo das redes.

Apesar de sair atrás no placar, o Bragantino manteve a mesma proposta de jogo de ficar com a bola no campo de ataque, mas sofreu para furar o sistema defensivo do adversário e deixou espaço nos contra-ataques. Em outra escapada, Stéfano Yuri recebeu lançamento longo, ficou de frente a Alex Alves, mas finalizou para fora. Depois de um início intenso, o jogo caiu de nível com o passar do tempo e o primeiro tempo terminou de forma bastante monótona.

O Bragantino voltou do intervalo com gás renovado e repetiu a postura da primeira etapa. Com menos de três minutos, Matheus Peixoto cortou o marcador dentro da área e finalizou com perigo. Em seguida, veio o gol dos donos da casa. Após cruzamento da direita de Willian Schuster, Léo Jaime apareceu na segunda trave e completou de primeira para o fundo das redes.

O empate deixou o Bragantino só no ataque e abriu espaço para o São Caetano contragolpear. Donato e Esley tiveram boas oportunidades, mas a defesa do Bragantino conseguiu se salvar.

O jogo seguiu aberto. O Bragantino, com dificuldades de furar a defesa adversária, usou as bolas paradas para assustar. Aos 24 minutos, depois de levantamento de Danilo Bueno, a bola passou por toda extensão da área.

A situação do Bragantino, que se encaminhava para se tornar dramática, ficou tranquila aos 35 minutos, quando os alto-falantes do Nabi Abi Chedid anunciaram o terceiro gol do Palmeiras contra o Ituano. O empate contra o São Caetano, somado com o resultado do Ituano, classificava o time.

Desta forma, o jogo teve poucas emoções no final dentro de campo, porque fora dele, a festa foi enorme para a torcida do Bragantino. A partida acabou alguns minutos antes do duelo em Itu. Sendo assim, os jogadores do Bragantino acompanharam o final do jogo do Ituano pela janela de um dos camarotes do estádio e depois comemoraram a classificação.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 X 1 SÃO CAETANO

BRAGANTINO - Alex Alves; Diego Macedo, Lázaro, Guilherme Mattis e Gerley; Adenilson, William Schuster, Léo Jaime (Anderson Ligeiro depois Ítalo) e Danilo Bueno; Vitinho e Matheus Peixoto (Artur). Técnico: Marcelo Viega.

SÃO CAETANO - Paes; Léo Pereira, Domingues, Magrão e Lucas Pavone; Esley, Paulinho Santos, Marino e Nonato (Régis); Stéfano Yuri (Marlon) e Carlão (Paulo Vinícius). Técnico: Pintado.

GOLS - Marino, aos 12 minutos do primeiro tempo. Léo Jaime, aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Macedo e Guilherme Mattis (Bragantino); Magrão e Carlão (São Caetano).

ÁRBITRO - Raphael Claus.

RENDA - R$ 33.685,00.

PÚBLICO - 5.310 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.