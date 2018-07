Bragantino empata e deixa a zona de rebaixamento

Com o empate pela 33ª rodada, o Bragantino chegou aos 32 pontos, agora na 16ª colocação, e ultrapassou o Guaratinguetá, que perdeu para o Atlético-PR e ficou com 31. Por sua vez, o ASA ficou com 41 pontos, na 12ª posição e já não almeja mais nada na competição.

O ASA abriu o placar aos seis minutos. Chiquinho Baiano bateu da entrada da área, a bola desviou e sobrou para Alexsandro só desviar para o fundo das redes. Mas o Bragantino respondeu aos 14: Bruno Iotti fez um lindo cruzamento na cabeça de Caion, que testou com força para o fundo das redes.

O ASA voltou melhor para o segundo tempo, passou a pressionar o Bragantino e buscou de todo jeito o segundo gol, mas, como não conseguiu fazer, deu espaço para os paulistas. A tarde, no entanto, foi do goleiro Gilson, que fez boas defesas para a equipe alagoana.

O Bragantino volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Vitória, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada. Já o ASA pega o América-MG na terça-feira em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

ASA 1 x 1 BRAGANTINO

ASA - Gilson; Audálio, Fabiano, Edson Veneno e Osmar; Cal, Lucas (Valdívia), Didira e Chiquinho Baiano; Roberto Jacaré (Jorge Caju) e Alexsandro. Técnico - Nedo Xavier.

BRAGANTINO - Gilvan; André Astorga, André Vinícius e Kadu; Robertinho, Carlinhos, Acleisson, Thiago Luis (Luciano Sorriso) e Bruno Iotti; Caion e Malaquias (Barboza). Técnico - Vágner Benazzi.

GOLS - Alexsandro, aos seis, e Caion, aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Edson Veneno (ASA); Kadu e André Vinicius (Bragantino).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).