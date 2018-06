Bragantino empata sem gols com o Mirassol e amplia jejum de vitórias no Paulistão

O Bragantino completou nesta quarta-feira cinco jogos sem vitória no Campeonato Paulista. Mesmo jogando no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), não conseguiu se impor e ficou apenas no 0 a 0 com o Mirassol, pela sétima rodada. Pelo lado dos visitantes, o atacante Rodolfo deixou o gramado como o melhor em campo e teve pelo menos duas oportunidades para abrir o placar, mas parou no goleiro Alex Alves.

Com o resultado, o Bragantino chegou aos oito pontos, brigando por uma vaga na próxima fase pelo Grupo A, mas sem vencer há cinco jogos - são três derrotas e dois empates. A última vez que comemorou um triunfo aconteceu no dia 22 de janeiro, quando bateu o Santos por 1 a 0 no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Já o Mirassol segue na lanterna do Grupo D, com apenas seis pontos.

O técnico Marcelo Veiga pedia movimentação para o Bragantino. Dentro de casa, o time trocava passes no meio campo, buscando o companheiro melhor posicionado, mas não conseguia criar uma chance para finalizar contra Fernando Leal. Do outro lado, o Mirassol fechou a marcação e, quando tinha a posse de bola, trabalhava principalmente pelas laterais do gramado, mas também sem nenhuma chance clara para abrir o placar.

O primeiro susto da torcida aconteceu apenas aos 30 minutos de bola rolando, em uma cobrança de falta da intermediária. Rodolfo, de longe, tentou arriscar no ângulo do gol do Bragantino e exigiu uma linda defesa de Alex Alves, que voou para espalmar. A resposta do time da casa veio aos 44 com um lançamento de Anderson Ligeiro para Diego Macedo, mas Edson Silva apareceu no meio do caminho para cortar de cabeça.

No segundo tempo, logo aos seis minutos, Rodolfo arriscou de fora da grande área e a bola passou rente à trave de Alex Alves. Daí para frente, os dois times voltaram a arriscar pouco, assim como foi no início da partida. A posse de bola era cada vez mais valorizada pelos clubes, que arriscavam muito pouco, buscando um erro do adversário para abrir o placar. O jogo só foi esquentar de novo nos últimos 10 minutos.

Com 35 minutos, Diego Macedo cruzou para a grande área e a defesa do Mirassol cortou mal. A bola sobrou para Rafael Silva, que arriscou a finalização e a viu passar por cima do travessão. Em resposta, aos 42, Rodolfo puxou o contra-ataque pela direita e deixou com Alison. O atacante tentou o cruzamento fechado e acabou jogando na trave, levando muito perigo. No rebote, Wellington Reis também tentou, mas mandou para fora.

Neste sábado, às 16h30, o Bragantino enfrenta o Santo André no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), pela oitava rodada. O Mirassol recebe o Ituano no domingo, às 10 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 x 0 MIRASSOL

BRAGANTINO - Alex Alves; Diego Macedo, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Evandro (William Schuster) e Vitinho (Helton Luiz); Anderson Ligeiro, Léo Jaime (Rafael Silva) e Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Veiga.

MIRASSOL - Fernando Leal; Danilo Boza, Jesiel (Edimar), Edson Silva e Marlon Farias; Wellington Reis, Léo Baiano, Rodolfo e André Luís (Dalberto); Douglas Baggio e Gilsinho (Alison). Técnico: Moisés Egert.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho e Matheus Peixoto (Bragantino); Edimar, Marlon Freitas, Wellington Reis e Léo Baiano (Mirassol).

ÁRBITRO - Rafael Gomes Felix da Silva.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).