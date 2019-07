Bragantino empata sem gols com o Oeste em Itu, mas segue na liderança na Série B

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino bem que tentou e pressionou durante boa parte do jogo, mas não saiu do empate por 0 a 0 com o Oeste, neste sábado, no Novelli Júnior, em Itu, pela décima rodada da competição.

Com o resultado, o Oeste chega aos 12 pontos e fica no 14º lugar, flertando com a zona do rebaixamento, que começa com o São Bento, com oito pontos, e termina com o América-MG, que soma apenas cinco.

Já o Bragantino, com 20 pontos, permanece na liderança, mas vê os principais concorrentes se aproximarem. Ponte Preta e Paraná, segundo e terceiro colocados, respectivamente, têm 19 pontos e o quarto colocado Atlético-GO soma 18. Todos já jogaram na rodada.

O jogo começou equilibrado e com o Oeste até mais presente no campo de ataque. No entanto, aos poucos, o Bragantino foi entrando no jogo e passou a ditar o ritmo da partida.

A equipe visitante envolvia o adversário com bom toque de bola e não permitia contra-ataques, pecando apenas no último passe e perdendo a oportunidade de deixar os atacantes Ytalo e Roberson em boas condições de finalizar.

Na segunda etapa, o domínio do Bragantino se ampliou ainda mais, especialmente após as entradas de Claudinho e Morato, que deram mais velocidade ao ataque. Mesmo assim, o goleiro Glauco seguia salvando o Oeste com grandes defesas como aos 36 minutos, em belo chute de Bruno Tubarão.

Já aos 44 minutos, Claudinho quase colocou o Bragantino em vantagem. O atacante arriscou da entrada da área e carimbou a trave na última grande chance da partida, que terminou mesmo sem gols.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bragantino recebe a Ponte Preta no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em duelo direto pela liderança, enquanto que o Oeste vai ao Independência, em Belo Horizonte, enfrentar o América-MG.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 X 0 BRAGANTINO

OESTE - Glauco; Cicinho, Cléber Reis, Caetano e Conrado; Thiaguinho, Wallace Bonilha, Roberto (Bruno Lopes), Elvis e Mazinho (Léo Ceará); Matheus Oliveira (Betinho). Técnico: Renan Freitas.

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Barreto (Ricardo Ryller), Uillian Correia, Ytalo e Bruno Tubarão; Wesley (Morato) e Roberson (Claudinho). Técnico: Antônio Carlos Zago.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELO - Thiaguinho (Oeste); Ligger e Barreto (Bragantino).

RENDA E PÚBLICO - NÃO DIVULGADOS.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).