Bragantino empata sem gols com o Paraná em casa

O resultado não agradou as duas equipes. Ao deixar de somar pontos em casa, o time paulista desperdiça a chance de encostar no G4 da tabela. Agora, ocupa a nona posição, com 15 pontos. Já os paranaenses chegam aos 19 pontos, mas ficam na quinta posição, fora da zona de acesso.

O jogo não primou pela técnica e o Bragantino impôs seu futebol baseado na força e bolas aéreas. Jogando desta maneira, os paulistas criaram as melhores chances do primeiro tempo. Em uma delas, ao 22 minutos, o ala Diego Macedo cruzou da direita e o atacante Cesinha cabeceou com perigo pela linha de fundo.

Na segunda etapa, o jogo melhorou somente a partir dos 20 minutos, quando o Paraná conseguiu se desvencilhar da forte marcação adversária. Apesar disso, a única boa chance saiu aos 30 minutos. O meia Gustavo arriscou de fora da área e o goleiro Luís Carlos espalmou no ângulo para salvar os paranaenses.

Na próxima sexta-feira, às 19h30, o Bragantino volta a campo para enfrentar o Palmeiras, no Pacaembu, em São Paulo. O Paraná encara o Atlético-GO, sábado, às 21 horas, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 0 x 0 PARANÁ

BRAGANTINO - Leandro Santos; Kadu, Álvaro e André Vinícius (Raphael Andrade); Diego Macedo, Elias, Preto (Glauber), Gustavo e Rafael Costa; Cesinha (Paulinho) e Lincom. Técnico: Vágner Benazzi.

PARANÁ - Luis Carlos; Roniery (Léo), Anderson, Brinner e Paulinho; Edson Sitta, Moacir, Ricardo Conceição (Cambará) e Lúcio Flávio; Felipe Amorim e Reinaldo (Rubinho). Técnico: Dado Cavalcanti.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Costa, Elias, Cesinha (Bragantino); Reinaldo e Ricardo Conceição (Paraná)

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 5.493,00.

PÚBLICO - 451 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).