Bragantino exibirá cinco patrocínios pontuais em Cuiabá

Além da renda que irá faturar ao mandar o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), o Bragantino receberá uma receita extra com cinco patrocínios pontuais fechados para o confronto desta quarta-feira, marcado para começar às 22 horas.

A grande exposição que o time do interior paulista ganhará no confronto que terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pelo canal SporTV 3 e pela ESPN Brasil fará o clube exibir o nome de cinco diferentes empresas em seu uniforme, informou nesta quarta a Wolff Sports & Marketing, agência que acertou os acordos para o clube.

As empresas Patroni Pizza, Galtecom - KX3, Óticas Diniz, Home Angels e Tutores Educação Multidisciplinar exibirão suas marcas em diferentes lugares da camisa do Bragantino, que na fase anterior da Copa do Brasil surpreendeu ao eliminar o São Paulo e agora "vendeu" o mando de campo do jogo de ida das oitavas de final por R$ 1 milhão.