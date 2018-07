Bragantino fará jogo com Corinthians na Arena Pantanal

Desde que foi utilizada na Copa do Mundo, a Arena Pantanal já recebeu sete partidas oficiais, das séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Agora, será palco da Copa do Brasil, com expectativa de grande público para ver Bragantino e Corinthians. Uma das dificuldades, e desafio, de alguns estádios do Mundial era conseguir manter as arenas em atividades. De modo geral, todas elas recebem partidas oficiais com alguma frequência.}