Bragantino faz 3 a 0 no CRB fora e fatura título simbólico do 1º turno da Série B

Em mais uma partida segura na Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino bateu o CRB por 3 a 0, fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), nesta terça-feira, pela 19ª rodada, e conquistou o título simbólico do primeiro turno da competição.

Com a vitória, o Bragantino não perde há cinco jogos e chegou aos 38 pontos, na liderança isolada. No ano passado, o Fortaleza completou o turno inicial com 37 pontos - terminou como campeão da competição. O segundo colocado é o Coritiba, que joga mais tarde, também nesta terça-feira, e pode chegar no máximo a 36 pontos.

O CRB, com 27 pontos, começou a rodada na sexta colocação, mas deve ser ultrapassado pelos concorrentes mais próximos já que esta foi apenas a primeira de dez partidas da rodada.

Como vem fazendo ao longo da Série B, o Bragantino se impôs dentro de campo e ditou o ritmo do jogo. Envolvendo o adversário com posse de bola, o time visitante largou na frente aos 24 minutos, com cruzamento de Rafael Carioca para Wesley completar de cabeça.

Após o gol, o CRB se viu obrigado a atacar mais e chegou a levar algum perigo em arrancadas pelas pontas com Willie, Léo Ceará e Alisson Farias, mas sem conseguir exigir intervenções do goleiro Júlio César.

Logo no início do segundo tempo, o Bragantino marcou o segundo gol e sacramentou a vitória. Aderlan avançou pela esquerda, tabelou com Morato e bateu na saída do goleiro para ampliar o placar aos sete minutos.

Sem poderio ofensivo para responder, o CRB não conseguiu evitar mais uma derrota em casa. Mesmo vencendo, o Bragantino seguiu sendo mais perigoso no ataque até o apito final e ainda ampliou aos 30 minutos, com Matheus Peixoto, aproveitando cruzamento de Wesley pela direita. O centroavante precisou finalizar duas vezes para superar o goleiro Vinícius Silvestre e fechar o placar.

Mesmo diante de um adversário bem superior, a torcida não perdoou a derrota e vaiou bastante o CRB, que ainda está próximo do G4 e com chances de brigar pelo acesso.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 20ª rodada da Série B. O Bragantino recebe o Brasil de Pelotas no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), enquanto o CRB vai ao Estádio do Café para enfrentar o Londrina.

FICHA TÉCNICA:

CRB 0 x 3 BRAGANTINO

CRB - Vinícius Silvestre; Júnior, Victor Ramos, Wellington Carvalho e Igor (Bryan); Claudinei, Lucas Abreu e Ferrugem (Elton); Willie (Felipe Ferreira), Léo Ceará e Alisson Farias. Técnico: Marcelo Chamusca.

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan (Robinho), Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Ricardo Ryller, Uillian Correia (Barreto) e Claudinho; Morato (Vitinho), Matheus Peixoto e Wesley. Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Wesley, aos 24 minutos do primeiro tempo. Aderlan, aos 7, e Matheus Peixoto, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Roger Goulart (RS).

CARTÕES AMARELOS - Victor Ramos, Lucas Abreu e Willie (CRB); Léo Ortiz (Bragantino).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).