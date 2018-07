Bragantino fica no empate em casa com o ABC por 1 a 1 Em uma noite fria na cidade de Bragança Paulista, o Bragantino empatou com o ABC por 1 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois gols da partida saíram ainda no primeira etapa, com Cascata marcando para o time potiguar, aos 10 minutos, e Bruno para os paulistas, aos 44, quase no último lance.