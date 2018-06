Bragantino, Figueirense, Goiás e Cianorte avançam à 3ª fase da Copa do Brasil

Dois clubes do interior de São Paulo estiveram em ação, nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com um gol de Léo Jaime, aos 47 minutos do segundo tempo, o Bragantino venceu o Altos, do Piauí, por 1 a 0 e avançou à terceira fase. O Oeste perdeu para o Figueirense por 2 a 1, em Florianópolis, e está eliminado da competição.

O Bragantino dominou o jogo, criou muitas chances de gol e até perdeu um pênalti cobrado por Diego Macedo. Foi salvo no final. Agora vai medir forças contra o Vitória, com o primeiro jogo marcado para a cidade de Bragança Paulista (SP), provavelmente na próxima quarta-feira, e o segundo em Salvador no dia 14 de março.

O Oeste, daqui para frente, vai se concentrar no Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual -, onde briga pelo acesso.

NOS PÊNALTIS

Outros dois classificados saíram nos pênaltis. No estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás e Boa ficaram no empate sem gols. Nas penalidades, o time goiano levou vantagem: 6 a 5. O seu adversário na terceira fase vai sair do confronto entre Uberlândia-MG e Coritiba, nesta quinta-feira, no Triângulo Mineiro.

Em Santa Catarina, Criciúma e Cianorte-PR empataram por 1 a 1. O time do Paraná levou a vaga nos pênaltis, vencendo por 5 a 4. Mas a zebra paranaense vai ter pedreira pela frente porque vai medir forças contra o Internacional, que eliminou o Remo, em Belém, ao ganhar por 2 a 1. O primeiro jogo será disputado em Porto Alegre e o segundo no interior do Paraná.