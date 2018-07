Bragantino ganha do Avaí por 1 a 0 e sai da zona de rebaixamento

Com sete pontos, o time paulista deixou as últimas colocações e abriu dois pontos de vantagem em relação ao Paysandu, time que abre a zona do rebaixamento após os jogos das 19h30. O Avaí, por sua vez, perdeu boa chance de se aproximar dos líderes e segue com 10 pontos.

O Bragantino começou melhor e exigiu boas defesas do goleiro Renan. Aos 18 minutos, conseguiu abrir o placar com Eliandro. Bruno Pacheco invadiu a área pela esquerda e cruzou para o atacante que fechava por trás da defesa e se atirou contra a bola para completar de carrinho.

Após o gol, o time catarinense passou a atacar mais, porém se complicou aos 38 minutos, quando Lucas Fernandes, que já tinha cartão amarelo, simulou um pênalti e recebeu mais um cartão, deixando seu time com um homem a menos antes do intervalo.

Precisando se lançar ao ataque em busca do empate, o Avaí passou a sofrer contragolpes perigosos e por pouco não viu o Bragantino marcar o segundo gol. Apesar de não conseguir ampliar o placar, o time da casa teve calma para administrar o resultado e conseguiu trabalhar a bola com inteligência até o final, se aproveitando da vantagem numérica e garantindo a importante vitória por 1 a 0.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, pela oitava rodada. Às 16 horas, o Avaí recebe o Joinville para o clássico catarinense na Ressacada, em Florianópolis (SC). Às 21 horas, o Bragantino enfrenta o Paysandu novamente no Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 1 X 0 AVAÍ

BRAGANTINO - Felipe; Guilherme Andrade, Jesiel, Éder Lima e Bruno Pacheco; Serginho (Leandro Brasília), Edson Sitta e Watson (Erick); Tartá, Eliandro (Elder Santana) e Léo Jaime. Técnico: Toninho Cecílio.

AVAÍ Renan; Alemão, André Santos, Gabriel e João Paulo; Jajá (Caio César), Lucas de Sá e Tauã (Romulo); Romarinho (Iury), Lucas Fernandes e Lucas Coelho. Técnico - Silas Pereira.

GOL - Eliandro, aos 18 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MT).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Andrade e Jesiel (Bragantino); Lucas Fernandes, Alemão, Caio César e Gabriel (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Fernandes (Avaí).

RENDA - R$ 6.810,00.

PÚBLICO - 1.240 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).