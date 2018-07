Bragantino goleia e se livra da ameaça de rebaixamento

O Vila Nova começou o jogo melhor e logo aos 4 minutos abriu o placar. Davi Ceará lançou o atacante Bruno Lopes, que tocou rasteiro na saída do goleiro Gilvan. Mas a resposta do Bragantino não demorou a sair. Aos 9, após bola alçada na área, a defesa goiana não afastou. Então, o zagueiro Marcos Aurélio, após rebote de Max, bateu na bola que ainda desviou em Ivan antes de entrar para as redes.

Pressionando, a virada do Bragantino aconteceu aos 41 minutos. Juninho Quixadá fez boa jogada individual, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Rodriguinho chegou batendo de primeira, sem chances para o goleiro Max.

O time paulista voltou com tudo para etapa final. Aos 9 minutos saiu o terceiro gol. Éder foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça do zagueiro Marcos Aurélio, que testou para o fundo das redes. A comemoração aumentou no minuto seguinte, quando Juninho Quixadá arriscou de fora da área. Max ajudou o Bragantino e empurrou a bola para o fundo das redes, num verdadeiro frango.

Brincando em campo, o clube paulista fez o quinto gol aos 29 minutos. Thiaguinho invadiu a área e bateu cruzado. Mais uma vez Max deu rebote e Quixadá, de joelho, tocou por cima do goleiro, fazendo 5 a 1.

Os dois times voltam aos gramados no próximo sábado, às 17 horas, pela 37.ª e penúltima rodada da Série B. O Bragantino enfrenta o Paraná, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, enquanto que o Vila Nova pega o Náutico, no estádio dos Aflitos, no Recife.

Ficha técnica

Bragantino 5 x 1 Vila Nova

Bragantino - Gilvan; Junior Lopes, André Astorga e Everaldo (Silas); Nêgo, Marcos Aurélio, Éder Silva, Marcelinho (Thiaguinho) e Éder; Juninho Quixadá (Finazzi) e Rodriguinho. Técnico: Marcelo Veiga.

Vila Nova - Max; Ivan, Leandrão, Éder Lima e Jorge Henrique; Adílson, Éberson (Max Pardalzinho), David e Davi Ceará (Júnior); Roni e Bruno Lopes (Mimica). Técnico: Ademir Fonseca.

Gols - Bruno Lopes, aos 4, Marcos Aurélio, aos 9, e Rodriguinho, aos 39 minutos do primeiro tempo; Marcos Aurélio, aos 9, Juninho Quixadá, aos 10 e aos 29 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Everaldo e Marcos Aurélio (Bragantino); David (Vila Nova).

Árbitro - Gleidson Santos Oliveira (BA).

Renda - R$ 3.780,00.

Público - 618 pagantes.

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).