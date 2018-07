Bragantino goleia fora de casa e afunda Ituano na crise

ITU - O Bragantino reencontrou o caminho das vitórias e afundou o Ituano na crise, na tarde desta quarta-feira. Sem grandes dificuldades, o time de Bragança Paulista goleou o adversário por 4 a 1, no estádio Novelli Júnior, em Itu, na abertura da sexta rodada do Campeonato Paulista.

Esta foi a quinta partida sem vitórias do clube de Itu, com uma sequência de um empate e quatro derrotas. A única vitória foi na estreia. Com o técnico Ruy Scarpino ameaçado, os donos da casa seguem entre os últimos colocados, com quatro pontos. Já o Bragantino se aproxima do pelotão de elite, com oito pontos.

Desde os primeiros minutos, os visitantes mostraram um futebol superior. Tanto que logo aos 16 minutos conseguiram abrir o placar. O ala-esquerdo Léo Jaime fez boa jogada e cruzou rasteiro para o meia Romarinho, livre, tocar para o fundo das redes. Ainda no primeiro tempo, aos 32, saiu o segundo gol. Fernando Gabriel arriscou um chute da intermediária e mandou no canto esquerdo de Douglas.

Na segunda etapa, o domínio do Bragantino foi provado com mais dois gols. Logo a um minuto, Léo Jaime cobrou falta da esquerda e Giancarlo ampliou de cabeça. O mesmo atacante marcou o quarto, aos 20 minutos, após escorar com a ponta do pé um cruzamento do volante Cambará. O Ituano fez o gol de honra apenas aos 30 minutos. Kleiton Domingues recebeu passe de Evando e bateu na saída do goleiro Rafael Santos.

O Bragantino volta campo contra o Mogi Mirim, sábado, às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Ituano terá de buscar a reabilitação contra o Palmeiras, também no sábado, às 17 horas, no Pacaembu.

ITUANO 1 x 4 BRAGANTINO

ITUANO - Douglas; Alex, Thiago Gomes, Anderson Salles e Gustavo; Bruno Martins, Rodrigo Costa, Chapinha (Hugo) e Kleyton Domingues; Otacílio Neto (Ricardo Lopes) e Michel (Evando). Técnico - Ruy Scarpino.

BRAGANTINO - Rafael Santos; Júnior Lopes, Luis Carlos e Luis Henrique; Victor Ferraz, Éder, Serginho, Fernando Gabriel (Cambará) e Léo Jaime; Romarinho (Salcedo) e Giancarlo. Técnico - Marcelo Veiga.

GOLS - Romarinho, aos 16, e Fernando Gabriel, aos 32 minutos do primeiro tempo; Giancarlo, a 1 e aos 20, e Kleiton Domingues, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Robério Pereira Pires.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Gabriel e Chapinha.

RENDA - R$ 7.500,00.

PÚBLICO - 541 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu.