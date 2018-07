Bragantino goleia o Goiás em casa e volta ao G-4

Com o resultado o Bragantino alcançou os 58 pontos e voltou à quarta posição, que estava provisoriamente com o Sport, que sexta-feira fez 4 a 0 sobre o Americana. Para chegar à Série A em 2012, o time paulista depende apenas de suas forças. O Goiás disse adeus ao sonho de voltar para a elite do futebol brasileiro, já que permaneceu com 51 pontos, na nona colocação.

A vitória foi merecida e facilitada por um gol logo no primeiro minuto, marcado por Romarinho. Luís Mário, no primeiro tempo, Deyvid Sacconi e Lincom, na etapa final, completaram o placar. Com o gol, Lincom chegou ao vigésimo e voltou à artilharia da Série B, ao lado de Kieza, do Náutico.

O Bragantino começou marcando o Goiás em cima na tentativa de definir logo a partida. Com isso, logo a um minuto abriu o marcador. Luís Mário escapou pela direita e, próximo à grande área, cruzou para Romarinho, que estava livre. O atacante ajeitou a bola na coxa e de perna esquerda mandou no ângulo superior direito de Harlei.

Melhor em campo, o Bragantino ampliou aos 20 minutos. Depois de bola atravessada na risca da grande área, ninguém tocou e a bola sobrou para Luís Mário que, de perna direita, mandou rasteiro, forte, no canto esquerdo de Harlei.

No segundo tempo, o Goiás ainda tentou reagir. Mas não chegava com perigo ao goleiro Gilvan. E na primeira jogada de Deyvid Sacony, aos 20 minutos, o Braga ampliou e definiu o jogo. Pela esquerda, o atacante lutou pela posse da bola e, após bate rebate, ele caminhou em direção à pequena área e, no meio do gol, bateu rasteiro, não dando chance para Harlei.

Os torcedores do Braga ainda comemoravam o terceiro quando Lincom marcou o quarto. Aos 24 minutos, o atacante foi lançado ao seu estilo pela esquerda e, mesmo marcado por um zagueiro, bateu por cima de Harlei e fez 4 a 0 Bragantino.

O Bragantino volta a campo no próximo sábado, às 17 horas, novamente em casa para enfrentar o ASA. Na última rodada, pega o Paraná Clube, em Curitiba. Goiás pega o Icasa, no sábado, às 17 horas, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), e fecha sua participação na Série B enfrentando o Guarani, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

Bragantino 4 X 0 Goiás

Bragantino - Gilvan; Luis Henrique, André Astorga e Júnior Lopes; Léo Jaime, Esley, Felipe (Murilo) Luis Mário (Deyvid Sacconi) e Marcinho; Romarinho (Otacílio Neto) e Lincom. Técnico - Marcelo Veiga.

Goiás - Harlei; Rafael Tolói (Valmir Lucas), Ernando e Marcão; Douglas, Carlos Alberto, Amaral, Netinho (Thiago Mendes) e Marcelo Costa; Iarley (Tardeli) e Guto. Técnico - Enderson Moreira.

Gols - Romarinho a 1 minutos, e Luís Mário, aos 20 minutos do primeiro tempo. Deyvid Sacconi, aos 20, e Lincom, aos 24 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marcos Mateus Pereira (MS).

Cartões amarelos - Felipe, Guto e Ernando.

Cartão vermelho - Amaral

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).