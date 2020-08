Bragantino mantém formação para buscar primeira vitória no retorno à elite

O Red Bull Bragantino ainda não venceu no retorno à elite do Campeonato Brasileiro depois de 21 anos e tem mais uma chance neste domingo, quando enfrenta o Bahia, às 16 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela terceira rodada.

Ainda sem poder contar com o meia Vitinho e os atacantes Wesley e Thonny Anderson, que seguem no departamento médico, o técnico Felipe Conceição deve manter o mesmo time que iniciou na última quarta-feira, contra o Botafogo.

O treinador gostou do que viu nos dois empates - com Santos e Botafogo, ambos por 1 a 1 - e acredita que o time ainda vai evoluir nas próximas rodadas. "É importante frisar que tivemos duas chances de sair vitoriosos. Temos uma equipe jovem, mas com certeza os jogadores vão amadurecer com tudo isso", afirmou Felipe Conceição.