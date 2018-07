Bragantino marca no fim e bate Avaí em Florianópolis

O time catarinense já havia entrado em campo pressionado depois da derrota na estreia para o América-RN por 3 a 1. E, depois de mais um tropeço, amarga a lanterna da Série B, sem nenhum ponto conquistado. Enquanto isso, o Bragantino chegou aos quatro pontos e ficará na liderança, pelo menos até o encerramento da segunda rodada.

Como já era esperado, o Bragantino apostou na marcação e abusou das faltas próximas da área, tanto que o Avaí levou perigo em cobranças de Diego Jardel e Marquinhos. Aos 23 minutos, novamente em um lance de bola parada, Marquinhos cruzou na marca do pênalti e Antônio Carlos cabeceou no cantinho de Leandro Santos para fazer 1 a 0 para os donos da casa.

O Bragantino não conseguia criar boas oportunidades. Mas contou com a sorte para empatar aos 38 minutos. Gustavo cobrou falta na barreira e a bola sobrou para Fabiano, que só teve o trabalho de mandar para as redes. Isso foi o bastante para os torcedores do Avaí começarem a reclamar do time.

O Avaí, então, voltou do intervalo levando perigo em dois lances seguidos de bola parada, mas depois caiu de rendimento e, pressionado pela torcida, passou a ser dominado pelo Bragantino. O time paulista, que havia desperdiçado grande chance com Tássio, conseguiu a virada já aos 39 minutos, quando Guilherme Mattis aproveitou cobrança de falta de Gustavo e cabeceou no canto de Diego.

O time catarinense deixou o gramado bastante vaiado pelos poucos torcedores presentes no estádio, aumentando a pressão sobre o técnico Pingo. Agora, o Avaí volta a jogar apenas no dia 3 de maio, quando enfrenta o Vila Nova, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Já o Bragantino entra em campo na próxima terça-feira, ao receber a Portuguesa em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 2 BRAGANTINO

AVAÍ - Diego; Bocão, Antônio Carlos, Néris e Eduardo Neto (Eltinho); Abuda, Tinga, Diego Jardel, Cléber Santana (Héber) e Marquinhos; Roberto (Wilker). Técnico - Pingo.

BRAGANTINO - Leandro Santos; Alex Moraes, Guilherme Mattis e Yago; Gedeílson (Robertinho), Francesco, Fabiano (Gustavo Carbonieri), Gustavo e Pará; Léo Jaime (Marcelo Passos) e Tássio. Técnico - Marcelo Veiga.

GOLS - Antônio Carlos, aos 22, e Fabiano, aos 37 minutos do primeiro tempo; Guilherme Mattis, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Edivaldo Elias da Silva (PR).

CARTÕES AMARELOS - Antônio Carlos (Avaí); Alex Moraes, Francesco, Fabiano, Pará e Guilherme Mattis (Bragantino).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).