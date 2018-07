Bragantino marca no fim e ganha do Guaratinguetá Mesmo com um jogador a mais desde os 23 minutos do primeiro tempo, o Bragantino sofreu para ganhar do Guaratinguetá neste sábado, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Mas um gol de Lincom, já aos 44 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória por 1 a 0 do time da casa, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro.