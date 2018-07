Bragantino não vai cobrar ingresso para a estreia no Paulistão

O Estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, deve receber um grande público na partida do próximo sábado, contra o São Bernardo, às 17 horas, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, a diretoria do Bragantino confirmou a promoção que dá direito ao torcedor alvinegro de acompanhar o duelo de graça.

Com o aval da Federação Paulista de Futebol (FPF), o Bragantino vai arcar com todas as despesas dos ingressos. Assim, basta ao torcedor comparecer aos portões que dão acesso às arquibancadas para entrar no Nabizão. A promoção foi feita na reta final da Série B do ano passado e com sucesso.

"Nós queríamos trazer o torcedor ao Nabizão para incentivar e conhecer o time. Pensamos em algumas formas e conseguimos, pelo menos para a estreia, livrar o custo do ingresso. Tenho repetido que esse ano quero superar todas as metas de público nesta temporada", afirmou o presidente Marco Chedid.

Assim como no ano passado, a promoção vale apenas para os torcedores da cidade. A torcida do São Bernardo que quiser acompanhar a partida no Nabi Abi Chedid terá que pagar o preço normal: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).