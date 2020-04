Bragantino negocia com Palmeiras manutenção do meia Vitinho

Com contrato até o próximo dia 15, o meia Vitinho está com futuro indefinido no Red Bull Bragantino. O clube já demonstrou desejo em contar com o atleta e abriu negociação com o Palmeiras para uma possível renovação do vínculo.

Como Vitinho não faz parte dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras não vê problema em prorrogar o empréstimo junto ao Bragantino, que confirmou o interesse. Segundo a equipe do interior, uma definição em cima do atleta deverá acontecer na próxima semana.

O Bragantino não descartou comprar o atleta, da mesma maneira que fez com Artur. Na ocasião, o clube investiu cerca de R$ 27 milhões.

Vitinho, de 22 anos, começou a carreira no Palmeiras e chegou a ser emprestado para Barcelona B, São Caetano e Bragantino. Neste último, atuou por 15 partidas e não fez gol.

Ele vinha sendo titular da equipe, comandada por Felipe Conceição. Sua última partida com a camisa do Bragantino foi na vitória por 4 a 0 sobre o Água Santa, na antepenúltima rodada do Campeonato Paulista.