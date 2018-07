Bragantino perde em casa para o Londrina na despedida da Série B do Brasileiro

O Bragantino despediu-se da Série B do Campeonato Brasileiro com mais uma derrota. Em UM jogo de poucas emoções, o Londrina venceu o time paulista por 1 a 0 neste sábado, em pleno estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 38.ª e última rodada da competição.

Com o resultado, a equipe do interior paulista terminou a Série B na 19.ª e penúltima colocação, com 33 pontos. À frente apenas do lanterna Sampaio Corrêa, que ficou com 27. Já os paranaenses conseguem uma boa campanha no retorno à Série B, com 60 pontos na sexta colocação.

Os dois times fizeram um primeiro tempo de baixo nível técnico e sem chances claras de gol. Na segunda etapa, o Londrina foi melhor e criou as melhores oportunidades. O time paranaense chegou ao gol aos 36 minutos, após tanto insistir. O lateral Léo Pelé cruzou da esquerda e o meia Marcelinho, que havia acabado de entrar, mandou no contrapé do goleiro Renan Rocha, dando números finais ao confronto.

Agora, o clube paulista tenta se reestruturar para tentar os acessos na Série A2 do campeonato estadual e no Brasileiro da Série C, em 2017. O Londrina, por sua vez, substituiu Atlético-PR e Coritiba como representante paranaense que disputará a Primeira Liga no próximo ano.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 x 1 LONDRINA

BRAGANTINO - Renan Rocha; Kellyton, Lucas Rocha (Juliano), Marcel e Fabiano; Adenilson, Anderson, Edson Sitta e Vitor (Jonathan); Grampola e Watson (Dodô). Técnico: Estevam Soares.

LONDRINA - Alan; Igor Bosel, Matheus, Donato e Léo Pelé; Germano, Bidía (Jatobá), Igor Miranda (Marcus Vinícius), Rafael Gava e Júlio Pacato (Marcelinho); Safira. Técnico: Claudio Tencati.

GOL - Marcelinho, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Watson, Kellyton e Adenílson (Bragantino); Donato, Bidía, Germano e Jatobá (Londrina).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA - R$ 3.740,00.

PÚBLICO - 270 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).