Bragantino promete inovação e deve confirmar parceria com o Corinthians Muito insatisfeito com a campanha que culminou no rebaixamento no Campeonato Paulista, o presidente do Bragantino, Marco Antonio Chedid, promete uma inovação no departamento de futebol. O clube está muito próximo de fechar uma parceria com o Corinthians para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.